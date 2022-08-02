江啓臣籲美加速具體挺台作為　「人民更期待簽署雙邊協定」

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，確定2日晚間將訪台，並過夜一晚，隔日會晤我政府高層，引發各界關注。國民黨立委江啟臣2日透過臉書發文表示，台灣人民更期待台美雙方簽署雙邊貿易協定（BTA）、加入印太經濟架構（IPEF）等，希望美國未來多為台灣發聲，加速具體挺台作為。

江啟臣說，裴洛西不論以官方或私人身分到訪，或許有意義上不同，但大家同表歡迎，也由衷感謝她對中華民國的支持，更期待未來美國能多為我國發聲，督促行政部門落實各項惠我措施。

江啓臣進一步指出，人民更期待台美雙方簽署雙邊貿易協定（BTA）、加入印太經濟架構（IPEF），更希望能夠參與環太平洋軍演，希望到訪的貴賓都能聽到國人的聲音，積極敦促美國總統拜登政府加速具體落實挺台作為，別讓台灣人民的期待一再落空。

江啟臣表示，裴洛西在華府與北京關係緊張的情形下訪台，台灣除了呼籲中國大陸克制，也要請尊重中華民國的獨立自主地位，尊重民主自由制度，切勿升高軍事對峙。

江啟臣強調，中華民國是主權獨立國家，不該是美國與中國大陸對抗下的籌碼，台海穩定是維持區域繁榮穩定與安全的基礎，亦是三方共同的責任與義務，別讓一時不慎的擦槍走火使台灣淪為戰場。