快訊／新黨預告18時到裴洛西下榻飯店抗議　「把台灣變戰地何等殘忍」

記者蘇晏男／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台後，傳將入住君悅酒店，隔天再拜會總統蔡英文、立法院。但是，新黨主席吳成典2日下午氣憤反對裴洛西訪台，認為此舉台灣變成兩岸戰地；吳也預告新黨今晚六時將到裴洛西下榻旅館抗議，喊話支持者要出來自救，不能讓美國玩弄股掌之間。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

針對裴洛西訪台，吳成典2日下午表示，今天國民黨主席朱立倫受訪竟歡迎裴洛西來台，新黨聽到這消息非常義憤填膺、非常難過，裴洛西來台百害無一利，朱立倫竟然歡迎她，新黨覺得不可思議。

吳成典認為，裴洛西來把台灣變成兩岸戰地、把台灣推入火坑，「裴洛西妳何等殘忍，朱立倫你何等沒有勇氣」。吳成典提高聲量，氣憤表示，新黨堅決跟朱立倫站在不同立場，堅決跟朱立倫勢不兩立。

吳成典再批，裴洛西的到訪，對台灣的傷害不是只有今天而已，他今天代表新黨站出來，要為台灣人呼喊、要為台灣人哭泣，「裴洛西妳這樣看不起我們台灣人」，把禍害帶給台灣，成就美國，欺人太甚。

吳成典也預告，新黨今晚六時將到裴洛西下榻旅館抗議，把台灣人心聲表達出來，台灣人要驚醒，要出來自救，不能讓美國玩弄股掌之間；雖然我們聲音薄弱，無法改變事實，但要把最真摯台灣人的情懷表達出來，「我們晚上見」。

另外，吳成典又說，他也中國大陸冷靜，不能陷兩岸人民於水火，台灣絕對不要變成烏克蘭，而我們國人要站起來，敢跟美國說NO才能保我們生命安全及民主，兩岸才不會兵戎相見。