掩護裴洛西訪台？美2架C-40專機同抵吉隆坡　網瘋猜「可能換機」

▲美兩架C-40專機同時抵吉隆坡。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的專機已經抵達馬來西亞吉隆坡，展開亞洲訪問行程的第2站。但據航班追蹤網站顯示，另一架C-40C專機也同時抵達吉隆坡。目前尚不清楚為何兩架C-40C專機同時與波洛西出現吉隆坡，有大陸網友在評論區留言認為，「換機？是障眼法，掩護裴洛西訪台。」

據《環球時報》報導，根據飛行航班信息平台FlightRadar24數據，一架C-40C專機（呼號SPAR20）從日本東京出發，於北京時間8月2日11點52分抵達馬來西亞吉隆坡雪邦國際機場。飛行時長約為6小時39分鐘，起飛時間約為北京時間8月2日5時13分。

美國眾議院議長裴洛西搭乘的C-40C專機（呼號SPAR19）於北京時間8月2日9點48分從新加坡巴耶利峇空軍基地起飛，並於北京時間10點33分抵達馬來西亞。目前尚不清楚兩架C-40專機同時抵達吉隆坡的原因，

報導稱，從FlightRadar24提供的資訊看，兩架C-40C專機的基本資訊相當，均為美國空軍管理、由波音737客機發展而來的行政專機，註冊號分別為09-0540（SPAR19）和05-0730（SPAR20）。根據FlightRadar24的關注排行，這兩架飛機的關注人數一直輪流居於榜首。

報導引述衛星遙感地理空間分析公司「覓熵科技」一名研判人員分析，這是一次值得關注的長距離飛行，其「動機」可能是美國某些領域的專家為了某種行動伴飛，也可能是要換掉此前裴洛西的座機。