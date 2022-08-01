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東京連續13天新增破2萬！打100通電話找嘸醫院收治　翁重症亡

▲▼日本,新冠肺炎,東京。（圖／路透）

▲日本疫情持續延燒，醫療資源已不堪負荷。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都1日新增2萬1958例確診、3死。雖然相較上週有些微下降，但已連續13天單日新增確診破2萬例。受到疫情影響，醫療資源嚴重緊繃，1名重症老翁更是因為等不到醫院收治，短短數小時內在家中不治身亡。

根據《日本新聞網》報導，東京1日新增2萬1958例確診，相較上週同期的2萬2387例減少了429例。而1日確診的病患中，有1萬3633人接種過2劑疫苗，4117人從未接種過疫苗。

東京目前的新冠患者病床使用率為54.2%，在規劃出的7094張病床中，有3845床收治患者。此外，疑似感染Omicronn毒株的重症患者病床使用率則為26.2%。

確診人數最多的年齡層為20歲到29歲，共4160例。東京目前正在使用葉克膜或人工呼吸器的重症患者約為29人。

由於確診患者突然暴增，第一線的醫護人員與救護人員也快無法負荷。根據《全日本新聞網》報導，一名83歲的大腸癌末期的確診男性，在家中突然冒冷汗、疲倦、意識逐漸微弱、呼吸衰竭，血氧只剩90%，腳部泛紫。經家庭醫師判斷，必須立刻送往醫院，然而卻被119告知救護車至少要1個小時才能抵達。

所幸最後救護車只花了20分鐘就抵達，但是待救護車抵達後，救護人員卻找不到可以接收病患的醫院，連續打了100多通電話，過了1個半小時，還是沒有醫院接收。救護人員、家庭醫師以及病患家屬全都急得像熱鍋上的螞蟻，卻還是無計可施。最後家庭醫師只能在患者家中進行搶救，不過該名男子仍在隔日凌晨於自家身亡。

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