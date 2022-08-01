防疫vs經濟！日本第7波創新高　民調：過半希望「先搞定新冠」

▲超過一半的日本人認為，政府應該先處理好防疫，再來談經濟活動。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本第7波疫情越燒越烈，全國單日新增連日突破20萬例，創下歷史新高。儘管如此，日本當局仍抱持著「與新冠共存」的原則，目前並沒有重新實施封鎖限制的打算。而《共同社》民意調查則顯示，有51.9%的受訪民眾希望政府能夠先做好防疫，再來處理經濟復甦的事宜。

《共同社》針對日本政府對於新冠疫情的應對措施進行民意調查。該民調詢問受訪者「防疫」與「經濟活動」哪方面更重要時，有51.9%的民眾回答「防疫」、「傾向防疫」，回答「經濟活動」、「傾向經濟活動」的則為46.2%。

其中60歲以上的受訪者認為目前防疫更為重要的有63.6%，但認為應該優先經濟活動的僅33.3%。相關數據也顯示出，對重症化風險較高的長者而言，第7波疫情持續延燒，的確引發強烈憂慮。

另一方面，認為應該優先經濟活動的39歲以下年輕人共有61.5%，而40至59歲的中年受訪者中則有50.1%。由此可見，年紀越低的受訪者，越希望政府能以經濟活動相關政策為優先。

從性別來看，男性只有46.3%認為應該先處理好防疫問題，不過女性則有57.2%認為防疫更重要。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》