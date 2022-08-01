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真的快能出國了！日團參訪行程開跑　觀光局曝「韓國媒體也想來」

▲▼日本踩線團參訪行程開始。（圖／觀光局）

▲日本踩線團今早至野柳參訪。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

日本踩線首發團昨（31）日抵台，今日起展開為期四天的踩線行程，交通部觀光局表示，目前韓國、新南向多國都有意願來台參訪踩線，將依照本次主辦狀況，滾動檢討後提出專案申請，希望邀請更多國家的旅遊業者來台交流，邊境開放的時間越來越近。

觀光局國際組長黃勢芳表示，日本踩線團昨日傍晚低台，PCR結束後即進入飯店休息，昨日晚餐與今日早餐都是專人送到房內用餐，今早至野柳參訪，下午則會到基隆漁港等，基於防疫考量，參訪行程團員都不會下車。

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黃勢芳指出，踩線團明日會到免稅店參訪，下午則與國內旅遊業者召開交流會議，了解雙方旅遊、防疫情況，提前佈局疫後國際觀光。

▲▼日本踩線團參訪行程開始。（圖／觀光局）

▲▼日本踩線團參訪行程共四天，期間不會與台灣民眾接觸。（圖／觀光局）

▲▼日本踩線團參訪行程開始。（圖／觀光局）

另外踩線團也會到和平島參訪，參訪期間會戴口罩、與其他民眾保持社交距離，不過要整區淨空有點困難。在餐廳吃飯時會將每人以隔板分開，交流會上也不能走動離開座位，達到防疫目的。

黃勢芳表示，目前已在陸續邀請其他國家業者來台參訪，之前受到隔離3+4規定影響，大多業者都沒有意願，這次日本團是專案申請才不需隔離，後續若其他目標國有興趣，也會照案辦理。

黃勢芳透露，上週有一團韓國媒體有意願來台，新南向很多國家也都有與台灣接洽，觀光局會檢討本次主辦狀況，後續滾動檢討，再邀請更多國家業者來台。

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