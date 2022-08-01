裴洛西4日訪南韓！與國會議長金振杓會面　預計發表共同聲明

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將與南韓國會議長金振杓會面。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西29日展開亞太出訪行程，預計會前往新加坡、馬來西亞、日本以及南韓，至今則尚未透露是否會訪台。南韓國會議長金振杓1日表示，預計會在4日上午與裴洛西展開約50分鐘的會談，席間將會談論到印太平洋地區的安保問題、經濟合作以及氣候危機。

根據《韓聯社》報導，南韓國會議長金振杓1日證實，4日當天上午將會在國會的接見室與美國眾議院議長裴洛西會面。兩人預計進行50分鐘的會談，談論內容包含印太平洋地區的安保問題、經濟合作以及氣候危機，並針對以上內容，協商韓美兩國的共同合作方案。

會談結束後，金振杓與裴洛西預計針對會談內容發表共同聲明，隨後共進午餐。

儘管南韓當局宣布雙方將於4日會面，但是目前尚未公布裴洛西抵達南韓的具體時間。

另一方面，裴洛西是否訪台如今仍眾所紛紜，也有說法認為，裴洛西可能會以個人名義來台，不過一切仍未可知。由裴洛西所帶領的眾議員團疑似已經抵達新加坡，而這也是裴洛西出訪亞洲的首站。

►美前參謀長聯席會主席：裴洛西仍然「很可能」訪台

►裴洛西仍有機會訪台？ 華郵專欄作家曝「1時間點」最有可能

►拜登不挺裴洛西訪台 蓬佩奧砲轟：別像好萊塢「向共產黨低頭」



►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》