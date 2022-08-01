嗆侯友宜「國際化非只見駐台使節」　林佳龍：我見的是訪台國會議員

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨控新北市長侯友宜任內未與日本締結姊妹市，似乎沒著力國際交流，特別是城市外交，而侯當晚就PO出與新加坡駐台代表用餐照片。對此，林佳龍今（1日）表示，國際化不是只見一些駐台使節，在這方面，新北市還有很大努力空間，「我們也給他加油」。

▲民進黨新北長參選人林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍7/31除在活動致詞時，指控侯友宜未與任何日本締結姊妹市關係，受訪時又控侯友宜擔任8年副市長、4年市長，12年時間，似乎對國際交流，特別是城市外交，似乎沒著力，新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零。而侯友宜當晚則在臉書PO出售新加坡駐台代表葉偉傑邀請，前往官邸用餐的照片。

對此，林佳龍1日被問是否認為侯友宜有隔空較勁的意味？林回應，相對於台北或其他直轄市，新北升格12年以來國際化程度比較低一點，所以自己才以締結姊妹市跟友好城市為指標，「這是基本的」。

林佳龍認為，新北要領航首都圈，可以定位成盛會城市（Event City），舉辦很多競賽、節慶、會議、展覽等；林也以自己在台中市長任內舉辦花博，當作例子。

至於侯友宜跟駐台使節見面，林佳龍說，他的生活日常中，不管在當交通部長或台中市長，這一周以來他見的外賓，幾乎都是訪台的國會議員，對方都會主動跟他的團隊聯絡。

林佳龍表示，多少可以體會到侯友宜感受到壓力，在國際化方面，新北市還有很大努力空間，「我們也給他加油」，國際化不是只見一些駐台使節，比如他提出青年國際大使，或接待台日之間修業旅行，另外大型會議展覽競賽，這些都需要硬體設備、軟體服務，這部分還有很大進步空間。