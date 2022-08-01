藍營批林智堅主視覺複製貼上？　設計師：尊重專業停止霸凌、汙衊

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅31日在臉書上發文公布「競選團隊及主視覺」，以「年輕桃園，堅定向前！林智堅！」為主題，由金曲獎得主聶永真與燻雞（陳聖智）操刀設計。不過，主視覺影片曝光後，遭國民黨桃園市議員參選人凌濤與台北市議員徐巧芯諷刺「複製貼上」。對此，陳聖智也發文回擊。

「一個箭頭接著另一個箭頭，讓幸福的桃園一棒接一棒。」林智堅說明，影片中的向前箭頭代表山岳的稜線、海浪的波紋、飛機的機翼、廟宇的飛簷等，也象徵爸媽牽起孩子時的雙手。

不過，凌濤在臉書發文諷刺，看完主視覺影片裡不斷重複的口號，腦中只浮現「複製貼上、Ctrl C＋ Ctrl V」，反問大家「怎辦？是什麼問題」；而徐巧芯也在林智堅臉書大酸，「裡面不斷重複的內容是在表達複製貼上嗎？好貼切。」

「你們要去黏著林智堅留言不關我的事」，設計師陳聖智點名回嗆，徐巧芯、凌濤與其他支持者針對「視覺識別概念動畫」內的「標準字體展現畫面」諷刺「複製貼上」，或許這樣做讓他們覺得很諷刺、很幽默，但動畫影片全程由設計團隊負責，政黨完全沒有任何干涉，卻得到羞辱平面設計師、動態設計師、字體設計師的言語。

陳聖智怒批，「一點都不好笑，不關心美學沒關係，但請尊重專業，拿出常人該有的品德，停止霸凌與汙衊專業的行為。」

然而，凌濤則回應，他只不過點出兩個事實而已，第一、林智堅的英文標語自上次的爭議，確實從「Keep Going」改成「Get Ahead」；第二、對於設計美學，每一個人看法不同。他認為，設計美或不美，與看完視覺腦中浮現「複製貼上、Ctrl C+Ctrl V」沒有矛盾，設計中的文字確實重複出現，並沒有不尊重專業的問題。

凌濤強調，面對林智堅這樣的候選人，已經不是靠任何美學技術可以彌補，就像一件好的衣服，穿在不同人會有不同效果，「錯不是衣服而是人，是林智堅這個候選人。」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）