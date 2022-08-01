蔣萬安要他對林智堅論文表態　陳時中：我們仍然是盟友

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者宋良義攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，國民黨台北市長蔣萬安日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中應清楚告訴市民，自己對林智堅論文涉及抄襲的態度是什麼。對此，陳時中1日上午受訪時回應，學術倫理方面應該交由專業認定，「至於我跟林智堅仍然是盟友」。

蔣萬安7月31日晚間出席士林區後援會成立大會，他在會前接受媒體聯訪時指出，抄襲是一個誠信道德問題，陳時中應該要告訴巿民朋友，自己的態度是什麼，因為台大就在台北巿，有非常多學生、教授及家長都在此。

陳時中上午在民進黨立委賴品妤、林楚茵等人的陪同下，前往台北世貿一館參觀「2022漫畫博覽會」。陳時中會後受訪時表示，今天來這裡感到受相當美妙的文化，應該是老中青大家都喜歡，不過當中的學問也很深。

陳時中認為，台北市畢竟是一個文化之都，動漫與漫畫其實從年輕、小時候就深植在大家心裡，進而形成一個特殊的文化，未來如何讓創意發展得更好、讓周邊的產業能夠繼續蓬勃，他相信是未來政府要努力的方向。

談及蔣萬安要求其對林智堅的論文表態，陳時中表示，在學術倫理上面有專業認知，應該交由專業認定，自己跟林智堅仍然是盟友，至於未來是否會考慮合體站台，陳時中則說「可能要看時間，我想有機會都可以的」。

另外，根據聯合報最新民調顯示，有關年底台北市長選戰，藍綠陣營分別由蔣萬安、陳時中出馬，對上現任台北市副市長黃珊珊，其中蔣萬安獲得2成8選民支持，另有2成6選民青睞陳時中、2成5選民屬意黃珊珊。

對此，陳時中則強調，比賽才在剛剛開始的階段，民調就讓大家做參考，「我想我們要更精進，把政策講得更清楚，讓大家能夠認同我們」。