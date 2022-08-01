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管碧玲再批東環段沒細部設計　黃珊珊：先監督交通部快一點

▲▼黃珊珊出席「為陪伴特殊需求兒少成長發展 感謝台彩中獎人捐款新台幣1千萬元」捐贈儀式記者會。（圖／黃珊珊辦公室提供）

▲黃珊珊出席「為陪伴特殊需求兒少成長發展 感謝台彩中獎人捐款新台幣1千萬元」捐贈儀式記者會。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選將至，內科交通問題成為近日綠藍白3名候選人與現任台北市長柯文哲交火的議題，民進黨立委管碧玲緊咬捷運東環段議題，使台北市副市長黃珊珊1日回應，東環段所有進度都在交通部，「委員要不要去監督交通部快一點？」

黃珊珊1日上午出席捐贈儀式記者會，被媒體詢問有關管碧玲緊咬東環段沒有細部設計議題，黃珊珊表示，管碧玲可能要先把程序搞清楚，北環、南環已經核定了，當然有編列預算，且預算已經編列一年多，「環狀線整條線連起來，才會叫環狀線。」

黃珊珊提及，東環段是下一個階段，進步本來就會比北環、南環慢一點，「我不知道她（管碧玲）在堅持什麼？她就一直要扯東環段嗎？東環段所有的進度都在交通部啊！請委員去監督交通部要不要快一點呢？」

台北市政府發言人陳智菡1日中午回應，東環段目前綜合規劃在國發會審議中，必須要等到中央核定才能進行細部設計，但台北市的細部設計文件早已經準備好，只待中央核定就可以立刻公告發包；同時為了及早爭取興建東環段，北市已經在去年爭取議會支持同意，先編列細部設計18億元的經費，並經議會三讀審議通過，細部設計的經費應該可以執行。

管碧玲7月31日上午於臉書發文，直指「黃珊珊說謊」，因為捷運東環段還沒設計、還沒有編預算，「解決內湖交通問題的捷運東環線哪裡準備好了？哪裡有預算編好了？這部分黃珊珊顯然魚目混珠、胡言亂語了！執政八年，捷運東環線設計完成了嗎？」

而黃珊珊則於同天在民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩座談會後受訪回應，「管碧玲應該對高雄比較熟吧？」環狀線有北環、南環、東環，北環、南環都已核定且正在招標，東環段則是送核定，「請中央趕快核定，就可以往下走。」管碧玲可能不知道環狀線有東環、北環和南環，「管委員還是搞清楚一點再來質疑吧！」

面對黃珊珊的言論，管碧玲則於晚間再發文，「談內湖交通，就是要談捷運環狀線東環段！妳把缺工缺料包進來，是魚目混珠式的說謊！因為東環段還沒細部設計、還沒編預算！和缺工缺料啥關係？」延宕八年，還要等十年，千萬不要這麼理直氣壯。

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