裴洛西4日抵台會見蔡英文？　蘇貞昌：外賓來會做最妥善安排

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌1日受訪時，針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）4日是否訪台一事表示，相關的時間、行程等皆尊重訪賓的規劃與安排；另外，有關「擴大不孕症生殖補助案」議題，藍綠爭論不休，蘇貞昌則說，「盼國人同胞能政黨不分、同心合作，感謝沿途每個參與的人。」

裴洛西（Nancy Pelosi）開啟亞洲行程，於今（1）日晨4點21分抵達新加坡，後續將至馬來西亞、南韓以及日本訪問。不過，有外媒指出，裴洛西可能於4日從菲律賓前往日本途中在台灣降落，與總統蔡英文會面。對此，蘇貞昌表示，對於外國貴賓朋友來我國訪問都很熱烈歡迎，將會做最妥善的安排，而相關的時間、行程等皆尊重訪賓的規劃。

此外，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨立委林靜儀與陳時中政策小組總召集人管碧玲，雙方近日針對「擴大不孕症生殖補助案」議題持續爭論，蘇貞昌認為，總統蔡英文上任以來照顧國民用心用力，這幾年從出生到老，方方面面都能見到政府縝密規劃、快速行動，非常有效率的具體給予國民最好的照顧與協助。

蘇貞昌指出，育兒津貼每人由每月3500元調升至5000元起，第二胎補助6000元、第三胎補助7000元，還有租金補助，預計10月3日補助金將匯入帳戶，以上政策都需要有誠心、有魄力、會規劃且有效力的政府努力完成。他強調，行政院更要統合各部會意見、編列預算，並溝通各方，明定執行方法讓全國同步，「這是多麼的不簡單，有些人在過去這樣也罵、那樣也罵，編了預算拒絕審查外又要杯葛。」

蘇貞昌補充，「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」從去年7月開始實施至今，政策上路1年，已有3000多位孩子出生，年底則預計有1萬名孩童呱呱墮地，他強調，「這是受朝野與國人一致歡迎、肯定的方案，盼國人同胞能政黨不分、同心合作，感謝沿途每個參與的人。」