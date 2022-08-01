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「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒，遭爆碩士論文《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》，以英翻中抄襲他人著作，規避論文比對系統，手法「抄」高竿。（翻攝林杏兒臉書）

▲國民黨副發言人、台北市議員參選人林杏兒，遭爆碩士論文《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》，以英翻中抄襲他人著作，規避論文比對系統，手法「抄」高竿。

圖文／鏡週刊

桃園市長參選人林智堅碩士論文遭控涉嫌抄襲，引發藍營猛攻，本刊接獲爆料，身兼國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒，在銘傳大學發表的碩士論文，竟以英翻中的手法，抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文及國科會研究。儘管林杏兒的碩論連錯字及格式誤植都與原著一模一樣，但因撰寫語文不同，論文比對系統也抓不到。檢舉人抨擊，林為了掩蓋抄襲事實，還刻意變造數據，手法簡直「抄」級高竿。

▼林杏兒日前上政論節目抨擊林智堅論文抄襲，甚至在臉書發起「#我的論文是真的」hashtag運動。

林杏兒日前上政論節目抨擊林智堅論文抄襲，甚至在臉書發起「#我的論文是真的」hashtag運動。（翻攝林杏兒臉書）

本刊接獲一位不願具名的國立大學研究生爆料，指近日在進行學術研究時，無意間發現林杏兒在銘傳大學公共事務學系碩士在職專班的論文，與現為政治大學倫理審查委員會召集人的教授林日璇於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）發表的英文論文及國科會研究，內容高度雷同，幾乎是直接英翻中照抄。

▼政大教授林日璇2016年在《亞洲傳播雜誌》發表英文論文。

【碩論照抄英翻中】「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

▼政大教授林日璇2016年在《亞洲傳播雜誌》發表英文論文。

【碩論照抄英翻中】「我的論文是真的」遭打臉　藍美女副發言人爆碩論抄襲

經比對發現，林杏兒在研究背景與動機、研究範圍與流程、文獻回顧、資料統計分析等，至少有22處整段文章以中文抄襲林日璇的英文論文，其餘不少引文及論述也高度雷同，再拼裝於不同頁數及段落，但都沒附上引述註解，也因為是英翻中的關係，避過論文比對系統。另外，原著林日璇的英文論文共20頁，扣除統計資料分析及參考文獻，剩下10頁幾乎100%被林杏兒抄襲，完全是複製貼上。

▼林杏兒的碩論直接翻譯政大教授林日璇的英文期刊著作，但竄改民調數字，意圖掩蓋抄襲。

林杏兒的碩論直接翻譯政大教授林日璇的英文期刊著作，但竄改民調數字，意圖掩蓋抄襲。

對此，本刊致電林杏兒詢問論文是否為她親自所寫，她表示論文是她寫的。林杏兒強調，當初確實有參考林日璇的著作，但學術研究本就能參考文獻，且她在文獻參考中也有列出。另外，她也認為，2者無論在措辭、用語上，或統計樣本、研究架構及數據等均不同，因此絕對不是抄襲。

林杏兒指出，當時銘傳審查論文時，沒有用比對系統，但她個人較嚴謹，還另外送去比對，結果顯示僅有16%。她質疑，爆料人若對她的論文有疑慮，應去向學校檢舉，怎會在此時機點向媒體爆料，「爆料人有蠻大的目的在於意圖使人不當選」，她接下來絕對會提告。



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