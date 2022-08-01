震撼畫面曝！25噸百年茄苳險成園藝造景　保七「滅鼠」及時救援

記者陳崑福／屏東報導

保七總隊第八大隊於2021年初破獲專門盜伐百年茄苳之犯罪集團，續經擴大偵辦，發現另有一棵百年茄苳樹以相同犯罪手法受害，隨即報請臺東地檢署檢察官指揮偵辦，經警方數月蒐證，向臺東地方法院聲請搜索票並執行搜索，並破獲以陳姓主嫌為首之犯罪集團，全案查扣遭盜伐茄苳樹及相關贓證物，依涉嫌森林法及刑法竊盜等罪嫌移送偵辦。

▲保七警查獲陳嫌盜取百年茄苳樹 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同 ）

經查，陳姓主嫌等人盜伐位於臺東縣太麻里山區之百年茄苳樹，並運往宜蘭縣一處園藝造景區銷贓牟利，警方見時機成熟，日前會同臺東林區管理處、移民署南區事務大隊及臺東縣大武警分局等相關單位合計40多名查緝人員，兵分多路前往宜蘭縣、臺中市及臺東等3縣市涉案人住居所及銷贓處所執行同步搜索，帶回陳姓涉嫌人及集團成員到案說明，現場查扣遭盜伐百年茄苳樹重達26公噸，動用1部大型吊車、2部怪手及特殊板台拖車才將該茄苳樹運回至臺東縣太麻里鄉公所三和殯葬園區栽植。

保七總隊第八大隊呼籲，警方目前執行「滅鼠專案」，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查，對於盜伐林木等破獲國土案件，絕對是毋枉毋縱，請民眾切勿以身試法，倘有發現破壞山林之情資，請逕向該總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達 站」LINE 平台或 0800-000-930(救山林專線)反映，共同守護珍貴的山林資源。