獨／阿娘喂！加盟主遭爆違規佔騎樓開店　廖老大出面道歉

記者許權毅、游瓊華／台中報導

網紅廖老大跨足飲料店，由於加盟金低，吸引不少人加盟。但台中北屯瀋陽路三段上的加盟店竟直接將攤位設置在騎樓，讓大樓住戶氣憤不已，怒批「完全沒有消防設施，大樓的人命都不是命，不顧別人死活！」對此，廖老大也出面表示已經要求加盟主另覓場地開店，或官方直接退加盟金，造成觀感不佳，向大眾道歉。

▲阿娘喂！加盟主遭爆佔用騎樓開店被批不顧人死活，廖老大出面道歉。（圖／廖老大團隊提供）



廖老大強調，該位加盟主當初申請時並沒有告知會使用騎樓，直到輔導員前往查看，官方才發現，當下已經告知不得違法在騎樓營業，現已經要求加盟主另尋場地開店，或是直接到總部拿回加盟金36萬元。

▲廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅攝，下同）



投訴民眾認為，廖老大竟然說自己是「正義使者」，卻同意加盟主違規在騎樓開設飲料店，整個讓行人無法通過，全台目前唯一一家開在騎樓，說自己關懷弱勢，但店家這樣開設，身障者、老年人都無法走騎樓，請問這對一個企業是規劃點是什麼？是只為了賺錢不顧別人的死活嗎？佔用騎樓不只是違規還是刑法的公訴罪，為什麼可以如此理所當然的開？完全沒有消防設施，大樓的人命都不是命？