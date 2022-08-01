險被假教友當豬仔賣！男開心要赴柬當高薪荷官　警找上帝勸回頭

記者黃資真／桃園報導

近來屢傳台人為高薪工作機會，被騙去柬埔寨、緬甸後遭到囚禁虐待，航警局與刑事局也特地派員到桃園機場宣導，沒想到今（1）日清晨就正好攔截到一名正要飛往柬埔寨的蘇姓男子，警方苦勸他別去，蘇男還堅信不移反駁「是上帝最好安排」，最後還是在員警努力勸退下，蘇男才總算放棄搭機。

▲警方前往桃園機場進行海外打工宣導，正好攔截到一位男子準備前往柬埔寨。（圖／民眾提供）

今日清晨航警與刑事局前往飛往柬埔寨的櫃台前執行勤務時，遇見一名從高雄來的基督教教友蘇男，他表示自己從求職網站投履歷後，接到名為「芳芳」的女子來電，她說她也是教友，因此特地邀請他去柬埔寨賭場工作當荷官，還送他單程機票。

▲員警也會在機場內舉牌宣導。

遇見同為教友的同好，蘇男認為對方應該不會騙他，因此答應接下這份工作。聽到這裡，員警表明那就是詐騙，苦口婆心勸蘇男別誤入圈套，蘇男反而不相信，說這是「上帝最好安排」，員警無奈回應「你如果去了，就真的會跟上帝去了」、「你現在碰到我，也是上帝最好安排」，雙方堅持好一陣子，蘇男才終於聽從員警的苦勸放棄。

航警與刑事局近來為防止再有台人被騙去外地囚禁虐待，派員到桃園機場執行關懷攔阻勤務，除了舉牌警示外，也會主動上前詢問旅客出遊目的，呼籲民眾遇到「高薪、輕鬆、免費送機票」等海外打工的噱頭，應提高警覺，避免受騙回不了家。