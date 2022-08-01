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美女發言人論文爆抄襲　「1動作」鄉民推爆：第一天就結案！

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨副發言人林杏兒碩士論文，遭爆料直接將政大教授所發表的英文期刊翻譯成中文，涉嫌論文抄襲；林杏兒今（1日）表示，自己將主動向銘傳大學要求召開「論文審查會議」，自請調查，絕對不會像林智堅一樣躲起來。消息曝光後，立刻引起網友熱議「爆出第一天就結案了 反觀」、「敢親自出席，就給推」。

針對論文被質疑抄襲，林杏兒今天下午到銘傳大學校門口接受訪問，她強調，在論文第一頁摘要中即註明「本研究採用林日璇文獻」，哪一個論文不是參考文獻，吸收以後再用自己的文字去表達？這樣請問有違反學術倫理嗎？當時學校也沒有要求要上比對系統，自己也為求謹慎，也上系統比對。

林杏兒下午也在臉書發表聲明，本人確有引用政大林日璇教授的英文論文，但引用過程完全比照學術規範，應標注之處皆有標注。再者，本人論文摘要起初就有提到是使用林日璇教授釋出的資料，並從資料庫中找尋適用本研究的資料。

▲▼林杏兒【勸有心人別潑髒水 用真論文轉移論文門焦點】回應媒體報導記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼林杏兒【勸有心人別潑髒水 用真論文轉移論文門焦點】回應媒體報導記者會。（圖／記者黃國霖攝）

林杏兒指出，媒體報導中所稱「一位不願具名的國立大學研究生」，有心人若從「維護學術倫理及規範」立場出發，又自認手中證據充足，應逕向銘傳大學校方檢舉，而非通過媒體，進行針對本人名譽之不當誹謗。值林智堅市長參選人的論文門事件，為全台民眾關注的時刻，實難讓人不聯想到政治操作，為民進黨解套而為。

林杏兒更強調，本人畢業時，校方並未嚴格要求進行論文比對。本人為求謹慎，自行以「論文比對系統」比對，得出結果為相似程度僅16%。本人鄭重宣布，本人業已委請律師協助，任何以不實的媒體報導、網路謠言或相類似言行，影射本人論文抄襲，企圖中傷本人名譽的人、事，本人絕不姑息，將採取法律行動。一旦採取，本人絕不寬貸。

最後，林杏兒指出，已主動向銘傳大學校方，要求召開「論文審查會議」，自請調查。有關論文的疑慮、問題，皆待校方召開相關審查會議後，還本人清白。

▲▼林杏兒【勸有心人別潑髒水 用真論文轉移論文門焦點】回應媒體報導記者會。（圖／記者黃國霖攝）

對於林杏兒在被爆出論文抄襲的第一天就大動作回應，甚至召開「論文審查會議」強調親自出席。消息傳到批踢踢後，掀起網友熱烈討論「敢親自出席，就給推啦」、「直接出席學校的委員會，勇敢，給推」、「親自出席，給推！」、「有出席，勝過沒出席吧」、「直接面對所有教授的質疑，要有勇氣耶」、「出席沒啥好說嘴 但不出席的活該被嘴」。

其中，不少網友認為林杏兒的應對比林智堅快速、果斷，「爆出第一天就結案了 反觀！」、「反觀自我發揮一下」、「反觀，辣雞治肩」、「目前比較起來就小智最弱」、「反觀某人只會躲起來，審查會都不去」、「真的三分鐘就解決了，反觀」。

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