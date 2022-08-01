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這縣市中高齡婦女人口快速增加　獨居憂鬱比例高！

▲【空巢婦女】失落，說不出口 孤獨婦女的壓抑與憂慮。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼空巢婦女專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲數據顯示雲林縣中高齡女性人口較全國平均快速增加。（圖／記者周辰亘攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

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「最孤獨的不是一個人過日子，而是連找個人說話都是奢侈」，在社會風氣相對保守又傳統的家庭中，中高齡婦女在經歷喪偶、獨居或空巢期的生命轉換階段時，當社會資源或周邊資源相對缺乏時，這群婦女難以將情緒轉化，甚至缺乏謀生養家能力，深受孤寂、憂鬱而影響健康，成為現今社會的一大隱憂！

▲▼空巢婦女,雲林,數據。（圖／取自婦女需求趨勢研究報告書）

▲全國人口性別比由101.3降至98.4，顯示現今我國社會女性人口數已超越男性。（圖／取自婦女需求趨勢研究報告書)

根據內政部統計資料顯示，台灣中高齡婦女人口數每年平均成長2.26%，雲林縣年平均成長超過平均值，高達3.28%，數據顯示雲林縣中高齡女性人口較全國平均快速增加，在雲林縣列冊獨居老人數中，男女比例分別為女性佔66%、男性佔34%，顯示雲林縣中高齡婦女有更高的可能性面對獨居的狀態，雲林縣因此有「最孤獨的縣市」之稱。

雲林被稱為最孤獨縣市？

雲林縣長張麗善說：「雲林縣是農業大縣，從農的人口佔了49.7%，雲林縣也是高齡化的縣市，中高齡的排行也在全台前三名，因此中高齡、從事農業的婦女比例居高，遇到獨居、空巢的狀況時，女性常常選擇默默承受，對身心健康影響甚鉅，能否盡早為中高齡階段女性，建立良好的支持系統與提升自我照顧能力至關重要。」

▲▼空巢婦女專題-專訪雲林縣長張麗善。（圖／記者周宸亘攝）

▲雲林縣長張麗善提到，盡早為中高齡階段女性，建立良好的支持系統與提升自我照顧能力至關重要。

心理健康更會直接影響身體健康，對中高齡獨居婦女族群更是如此。依據衛生福利部社會及家庭署2021年發表的婦女需求趨勢研究報告書顯示，在民國2009年至2019年間，全國人口性別比（每百名女性人數對應男性人數）由101.3降至98.4，顯示現今我國社會女性人口數已超越男性，報告書中更指出女性疾病及憂鬱人數急速增加，服用抗憂鬱藥物人數增加約55％、乳癌死亡人數增加52%、肺癌死亡人數增加33%、高血壓增加7%、卵巢死亡人數增加42％，數據顯示女性身心健康需持續關注。

▲▼空巢婦女,雲林,數據。（圖／取自婦女需求趨勢研究報告書）

▲報告書中更指出女性疾病及憂鬱人數急速增加。（圖／取自婦女需求趨勢研究報告書）

這不只是調查，更是自己或身邊婦女的縮影

雲林縣政府與婦女保護會合力推動創新在地化的婦女福利服務方案，透過「歲月療天室計畫」關注雲林縣在地中高齡婦女，林文志社會處處長表示「歲月療天室計畫發現雲林縣45歲至64歲獨居、空窗、空巢、離異的中高齡婦女，在面對各種生命階段轉換，經常包含著許多忍耐與失落的生命經驗，孤獨感難以向他人訴說，社經地位較低，沒有機會發聲，缺乏管道認識自我，長期扮演聆聽者的角色，缺乏表達的管道與經驗，在社會上相對弱勢且孤寂」，每個婦女的經歷不只是故事，更是自己或是身邊婦女的縮影，也是每個人都可能面臨到的問題。

▲▼空巢婦女專題-專訪雲林縣政府社會處處長林文志。（圖／記者周宸亘攝）

▲社會處處長林文志表示，「歲月療天室計畫」發現雲林縣45歲至64歲獨居的中高齡婦女，缺乏管道認識自我。

關注女性的理想人生

當老去不是聽說而是正在發生時，「歲月療天室計畫」特別鼓勵這群婦女參與藝術治療、團體治療、課程，並在課程中讓婦女們學習說出擔憂和回應，過程中看到熟齡婦女的正向改變，因此決定將團體治療過程集結成書，期盼有更多熟齡女性從中受到鼓舞，邁向更好的第二人生。

雲林縣縣長張麗善提到「雲林縣政府為落實照顧婦女福利，對於特殊境遇家庭我們提供福利補助或弱勢家庭租賃補助，扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照顧，協助其自立自強及改善生活環境，也增設更多友善婦女的環境，例如婦女中心一樓更打造成「歲月療天室」據點，提供中高齡女性心靈療癒的處所」，期盼中高齡獨居婦女都能找回自己的一片天。

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