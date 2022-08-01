　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

臺大雲林分院院長交接　馬惠明：守護雲林成醫界幸福桃花源

▲（左起）徐明洸副院長、馬惠明院長、洪健清副院長、江文莒副院長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由總院長吳明賢親自主持監交儀式，表彰卸任院長黃瑞仁教授的貢獻，並交棒給第六任新任院長馬惠明教授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院於今（1）日舉行第六任新任院長就職暨卸任院長交接典禮，由總院長吳明賢親自主持監交儀式，表彰卸任院長黃瑞仁教授的貢獻，並交棒給第六任新任院長馬惠明教授，交接典禮在衛福部醫事司劉越萍司長、臺大副校長張上淳、臺大醫學院長倪衍玄等貴賓的見證下，完成永續傳承經營之任務。

交接暨就職典禮現場貴賓雲集，包括衛福部醫事司長劉越萍、監委林郁蓉、立委劉建國及雲林縣副縣長謝淑亞及地方民意代表、企業代表多人與會觀禮。吳明賢及台大副校長張上淳致詞都指出，交接典禮象徵傳承與責任，期許在馬院長的帶領之下，雲林分院成為守護雲嘉健康的燈塔，並朝醫學中心目標邁進，成為雲林的台大醫院。

任院長黃瑞仁教授指出，一間優秀的醫院不只是靠醫師的努力，而是醫護人員與全院各級員工共同努力，是「一群人，讓這裡更美好！」相信馬惠明院長一定不負所望讓醫院各方面持續精進。

第六任新任院長馬惠明首先感謝雲林分院歷任院長及醫界前輩，過去18年努力，讓雲林這片醫療沙漠逐漸變綠洲，未來他有4個期許，第一持續提供病患有溫度、高品質、兼具安全及價值的醫療，提升醫療量能與更尖端的醫療技術，成為嘉南平原的醫療燈塔。

第二，未來會持續與各級醫院與基層診所合作，讓守護雲林的醫療網成為醫界幸福的桃花源；第三，18年來有許多台大人在雲林落地生根，未來會持續努力讓雲林分院成為每位同仁夢想實現的搖籃；第四，延續之前的醫療創新，讓雲林分院成為創新的基地。

▲（左起）徐明洸副院長、馬惠明院長、洪健清副院長、江文莒副院長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院於今日舉行第六任新任院長就職暨卸任院長交接典禮，（左起）新任徐明洸副院長、馬惠明院長、洪健清副院長、江文莒副院長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

►Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

►路口未減速！騎士衝轎車　騰空飛起狠撞電線桿...慘死田中

►快訊／行人闖平交道遭列車擦撞！台鐵林內至斗六區間誤點

►雲林推「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務　提升嬰幼童免疫力

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西爆明訪台！陸軍方會怎做　趙立堅：讓我們拭目以待
快訊／林哲瑄新竹球場受傷「被酸演戲」　富邦球團回應了
柬埔寨淘金「爽摳腳上按摩店」　超派徵才文曝光
「雷根號」航母一路向北！　軌跡研判裴洛西可能訪台
獨／康建轟頭血案「董事長一度清醒」！疑想起恐怖瞬間　2關鍵再
更猛雨彈要來了！這3天「雨時長、雨區大」　放晴時間出爐
美女發言人論文爆抄襲　「1動作」網推爆：第一天就結案！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林+403　6鄉鎮確診人數僅個位數

8／1原住民族日　工藝中心於投、苗推2檔特展

臺大雲林分院院長交接　馬惠明：守護雲林成醫界幸福桃花源

女子深夜竊取大賣場衣物　南警以加重竊盜罪送辦

屏東新闢「606潮州-水門」公車路線　8／1起上線營運

2022台東慢食評鑑結果出爐　31店家串起土地、農業與飲食文化

表揚七堵區模範父親、好人好事　林右昌盼各界效法社會更祥和

屏東縣+442　生活如常遵守防疫3原則

打造「建管興利廉能永續」　雲林縣府辦理破解圖利與便民論壇

稱職守門員！潮州警+金融機構行員合作半年成功攔詐7件

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

雲林+403　6鄉鎮確診人數僅個位數

8／1原住民族日　工藝中心於投、苗推2檔特展

臺大雲林分院院長交接　馬惠明：守護雲林成醫界幸福桃花源

女子深夜竊取大賣場衣物　南警以加重竊盜罪送辦

屏東新闢「606潮州-水門」公車路線　8／1起上線營運

2022台東慢食評鑑結果出爐　31店家串起土地、農業與飲食文化

表揚七堵區模範父親、好人好事　林右昌盼各界效法社會更祥和

屏東縣+442　生活如常遵守防疫3原則

打造「建管興利廉能永續」　雲林縣府辦理破解圖利與便民論壇

稱職守門員！潮州警+金融機構行員合作半年成功攔詐7件

北醫附醫質子中心啟用！首位患者是8歲罕見癌症病童

裴洛西本想旁聽！「安倍追悼演說」遇在野黨反對　延至秋天舉行

小便冒泡泡＝腎臟出問題？醫解答：超過「這時間」還有要就醫

王正嘉、王怡惠及陳崇樹1日就任NCC委員

唐綺陽悼念朱俐靜被酸「蹭熱度」！　家屬不忍曝她私下暖舉

聖結石車子被撞「副駕直接凹一塊」　肇事婦竟反嗆：幹嘛停我旁邊

新店環山路驚見幼犬屍　他遭控棄養動物致死...不起訴理由曝

林哲瑄新竹球場撲接受傷被酸「演戲」　富邦球團嚴正回應

戒斷「中國成癮症」雖痛苦　但歐洲「脫中」聲浪高

時機敏感！傳裴洛西最快明晚抵台　今4架殲-16侵擾我國西南空域

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

地方熱門新聞

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

好消息！盧秀燕腿部手術成功　

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

八里挖子尾和尚蟹現蹤　河川平台淨化汙水達94%

台中「空品感測物聯網」　獲環保署考評特優獎

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

金山警全力拚治安　分局長帶隊逮2逃犯

育兒津貼、托育補助加碼　嘉義縣鼓勵居家及公共托育諮詢

屏東夏日狂歡祭大鵬灣登場　3張圖秒懂停車位 　

女學生吃飯測試防狼噴霧！餐廳顧客嗆到嘔吐

電變箱遭撞號誌不亮警現場指揮交通

高齡婦烈日迷途　金山警靠愛心手鍊找到家人

南消參與車禍救援挑戰賽

更多熱門

相關新聞

正港「牽絲」蛋糕　85度C見證說話了

正港「牽絲」蛋糕　85度C見證說話了

開心的慶生會在唱完生日歌後最期盼就是切蛋糕，品嚐甜美的歡樂滋味，但在何小姐家的慶生會卻因為蛋糕變了調，不僅瞬間沒了胃口，更讓孩子們失望透頂。何小姐7月30日於西螺85度C門市購買蛋糕，卻在鏟起蛋糕後發現一坨「頭髮絲」連著蛋糕拉起來，何小姐將照片分享至網路，呼籲店家注意食品衛生。

雲林推「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務

雲林推「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務

業務經理賣「假轉單」　中古車商遭詐騙19萬

業務經理賣「假轉單」　中古車商遭詐騙19萬

即／斗六行人闖平交道遭區間車擦撞

即／斗六行人闖平交道遭區間車擦撞

疑女友被乾爸睡！他撂人痛毆洗門風下場曝

疑女友被乾爸睡！他撂人痛毆洗門風下場曝

關鍵字：

臺大醫院雲林分院院長馬惠明黃瑞仁雲林交接

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面