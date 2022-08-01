臺大雲林分院院長交接　馬惠明：守護雲林成醫界幸福桃花源

▲由總院長吳明賢親自主持監交儀式，表彰卸任院長黃瑞仁教授的貢獻，並交棒給第六任新任院長馬惠明教授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院於今（1）日舉行第六任新任院長就職暨卸任院長交接典禮，由總院長吳明賢親自主持監交儀式，表彰卸任院長黃瑞仁教授的貢獻，並交棒給第六任新任院長馬惠明教授，交接典禮在衛福部醫事司劉越萍司長、臺大副校長張上淳、臺大醫學院長倪衍玄等貴賓的見證下，完成永續傳承經營之任務。

交接暨就職典禮現場貴賓雲集，包括衛福部醫事司長劉越萍、監委林郁蓉、立委劉建國及雲林縣副縣長謝淑亞及地方民意代表、企業代表多人與會觀禮。吳明賢及台大副校長張上淳致詞都指出，交接典禮象徵傳承與責任，期許在馬院長的帶領之下，雲林分院成為守護雲嘉健康的燈塔，並朝醫學中心目標邁進，成為雲林的台大醫院。

任院長黃瑞仁教授指出，一間優秀的醫院不只是靠醫師的努力，而是醫護人員與全院各級員工共同努力，是「一群人，讓這裡更美好！」相信馬惠明院長一定不負所望讓醫院各方面持續精進。

第六任新任院長馬惠明首先感謝雲林分院歷任院長及醫界前輩，過去18年努力，讓雲林這片醫療沙漠逐漸變綠洲，未來他有4個期許，第一持續提供病患有溫度、高品質、兼具安全及價值的醫療，提升醫療量能與更尖端的醫療技術，成為嘉南平原的醫療燈塔。

第二，未來會持續與各級醫院與基層診所合作，讓守護雲林的醫療網成為醫界幸福的桃花源；第三，18年來有許多台大人在雲林落地生根，未來會持續努力讓雲林分院成為每位同仁夢想實現的搖籃；第四，延續之前的醫療創新，讓雲林分院成為創新的基地。

▲臺大醫院雲林分院於今日舉行第六任新任院長就職暨卸任院長交接典禮，（左起）新任徐明洸副院長、馬惠明院長、洪健清副院長、江文莒副院長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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