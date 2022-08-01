雲林+403　6鄉鎮確診人數僅個位數

▲雲林縣1日新增403例確診，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（1）日新增403例本土確診個案，分別為斗六85例，虎尾62例，麥寮、斗南36例，北港23例，土庫21例，臺西16例，二崙15例，四湖14例，西螺、水林13例，元長12例，莿桐11例，林內10例，大埤9例，古坑、口湖7例，東勢5例，褒忠、崙背4例個案分佈20鄉鎮。

▲111年度統計本土累計確診數共85453例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增403例確診個案中，年齡分布在未滿1-101歲，其中無症狀337人，其餘均為輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有516人、確診者居家照護在管中有3049人。幼兒莫德納疫苗開打以來已2069人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計262確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共85453例，其中累計262例為死亡，觀今年本土個案中，其中比例最多的年齡區間為30-39歲共13,717人，佔比約為16.1%；次多為40-49歲共3,643人，佔比約16%；另65歲以上長者共12,216人，占比約為14.3%；0-12歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6-12歲共7,159 人，約佔8.4%；學齡前3-未滿6歲共3,293人，約佔3.9%；小於3歲共2,610人，約佔3.1%。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種完成率年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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