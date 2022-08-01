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空巢婦女的哀傷！女兒叛逆離家走一樣的路　母揪心「宿命太巧合」

▲【空巢婦女】失落，說不出口 孤獨婦女的壓抑與憂慮。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼空巢婦女專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲經歷2任婚姻都很艱難的柯小姐，難過時最常問自己「到底要怎麼找出口、到底要怎麼走出來」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／雲林採訪報導

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「我最怕的就是女兒跟我有一樣的命運」16歲時叛逆離家、幼稚園時失去媽媽的柯小姐，嚐遍辛苦與痛苦，她的二女兒也在16歲時離家了，四女兒幼稚園時期沒有爸爸，讓她悲嘆發生在自己身上的命運居然傳承下去「感覺就像宿命太巧合」。

柯小姐邊回憶說：「我是傳統家庭長大，爸爸是殘障人士，媽媽是外籍人士，幼稚園時媽媽離開台灣，我是奶奶帶大的，隔代教養有很多問題，我的成長過程完全感受不到愛。」叛逆的她很早就離開家裡找愛，認識第一任丈夫時以為可以改變自己的命運，但是第一段婚姻不順利，只好帶著2個小孩離開婚姻，接著遇到爸爸車禍變成植物人等變故，一連串的打擊，讓她深陷壓力及嚴重憂鬱，她傷心說「最無助時甚至割腕自殺未遂」，那段黑暗的過去也讓她覺醒發現「離開家裡跟我想像的都不一樣，等我想要回頭時父親已經過世了」。

▲▼空巢婦女專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲遇到第二任先生後一起經營車行，以為幸福來到時，他卻驟然離世。

後來遇到第二任先生，這個男人對她與孩子都很好，一起經營車行、一起照顧4個小孩，愉快的婚姻生活讓她終於感到希望，覺得自己的人生變得更好，正當以為幸福來到時，先生癌症卻突然變嚴重，「送去醫院急診時整個人都昏迷不醒，醫院直接插管要我準備後事」這一天太痛了讓她到現在都無法忘記，好像整個世界又崩毀了！先生驟然離世，經濟壓力變得更大，現實沒有給她失落悲傷的時間，她必須立刻扛起經濟壓力和照顧孩子的重擔，她說「雖然我很努力想要兼顧工作和陪伴孩子，但孩子們還是覺得有爸爸在比較好，讓我感到有點傷心」，但身邊卻沒有人可以訴苦，她充滿悲傷地說「我覺得人心是很恐怖的，有時候對方只有表面上關心你，當你說完之後，卻開始嘲笑、議論紛紛」，因此難過時她只能一個人喝酒、歇斯底里崩潰「到底要怎麼找出口、到底要怎麼走出來」。

▲▼空巢婦女專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲來到雲林婦女協會尋求幫助，開始歲月療天室的團體課程，得到很多正能量、知識。

直到來到雲林婦女協會尋求幫助，開始歲月療天室的團體課程，課堂中發現每個人的故事都很心酸很困難「原來不是只有我這樣子」，原本只能拼命忍耐的她，第一次在團體課中聽到有人問她好不好，透過課程中互相關心及支持，讓她非常感動，「藝術治療師很了解我們面對的困難和壓力，會找很多方法去開導我，讓我有一種安心的感覺，因此會很期待去找華雯（藝術治療師）上課，讓我覺得可以找到解決問題的方法」，過程之後，會得到很多正能量、知識，想法和情緒都變得更好了，現在已經找到能用聽音樂、精油按摩讓自己平靜下來，甚至可以很平靜的思考「現在面對的問題可以怎麼做會更圓滿、更好」。

▲▼空巢婦女專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲藝術治療師很了解我們面對的困難和壓力，會找很多方法去開導我，讓我有一種安心的感覺。

過程中她的行為和想法漸漸改變，女兒們也一日日的善解人意，她才發現，原來孩子們也在生活壓力下被迫成熟，這時的她感到內疚與欣慰「孩子們知道我很辛苦，我們彼此也因此磨合的更好，感覺這個家更和諧了」，現在只要放假，她會花更多時間陪伴孩子們，讓孩子們感受到「至少還有媽媽的愛」，回頭看過去的自己，她笑說「以前的我年少無知太傻了，所以發生這些事情只能怪自己，現在的我有更遠大的人生目標，把過去的悲傷、無知當作教訓，勉勵自己要開始成長」，接受人生過程的歷練來轉化成更好的自己。

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