林智堅爭議不斷！賴香伶為鄭文燦抱屈　「找接班人卻來一個媽寶」

▲桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文爭議，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，對此，桃園市長參選人賴香伶感嘆，林智堅和現任市長鄭文燦相比，條件天差地比，「鄭市長真的委屈了，民進黨推出這樣的候選人，能看嗎？」

對於林智堅近期風波，賴香伶表示，桃園市原本期待一個可以延續鄭文燦市長八年政績的接班人，但林智堅身為桃園市長的競逐者，他的人格與誠信，因為論文案而被挑戰，林智堅的施政無能，在新竹球場已經獲得證明。

賴香伶批評，民進黨提出這樣的人選，就是對桃園市輕蔑與藐視，也侮辱了桃園市民的智慧。林智堅和鄭文燦相比，兩人條件天差地遠，「民進黨推出這樣的候選人，能看嗎？」

賴香伶指出，當林智堅華麗的包裝被撕破，不堪的內在暴露在外，死死抱著鄭文燦的大腿，「他不敢也不能面對問題，就是長不大的小孩，傷害了新竹已成定局，還要繼續拖累桃園人的未來嗎？」

對於桃園市長選戰，賴香伶表示，一場偉大的選舉，需要可敬的對手。桃園市長這一戰，自己從不畏戰，即使資源不足、缺乏地方上組織奧援，亦勇於接受挑戰，但面對這種像是襁褓中嬰兒的對手，「論文說明要靠鄭運鵬、黨內提名要靠蔡英文、桃園選舉要靠鄭文燦，現在每個人越挺他越心虛，只能靠高壓輿論排除黨內異音。」

賴香伶指出，身為對手，自己都覺得林智堅可悲，「也為鄭市長抱不平，你的八年執政，以為所託有人，但沒想到來的竟然是一個媽寶，而鄭文燦，扛得好辛苦，鄭文燦的未來，請林智堅放手。」