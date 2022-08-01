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PTT變PPT！林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

林杏兒（右）現為國民黨副發言人，發言屬大砲風格。圖為日前她與黨主席朱立倫（左）一起出席活動。（翻攝林杏兒臉書）

▲林杏兒（右）現為國民黨副發言人，發言屬大砲風格。圖為日前她與黨主席朱立倫（左）一起出席活動。

圖文／鏡週刊

身兼國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒，遭爆在銘傳大學發表的碩士論文，以英翻中手法，抄襲政大教授林日璇的英文論文及國科會研究。最離譜的是，她除了抄襲之外，還英翻中翻錯、錯字照樣複製貼上，甚至刻意竄改數字等。

本刊比對林杏兒2020年發表的《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》論文，與原著林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文，林杏兒在研究動機中變造民調數字，似乎意圖掩蓋抄襲事實。

原著林日璇引用TVBS在2008年所做民調，寫道：「a survey showed that only 54% of first-time voters aged 20-23 voted in the 2008 presidential election…（TVBS Poll Center,2008）」，但林杏兒將前後文照抄後，卻將數字改成「在2008年總統大選中，只有5成5的20-24歲的首投族去投票…（TVBS Poll Center,2008）」。

對此，本刊查證TVBS當年是否有做上述民調，結果顯示與林日璇所寫數據相符，但沒做林杏兒論文提及的區間調查，證實林杏兒除了抄襲之外，還為免被抓包而竄改民調數字。

▼林杏兒的碩論直接翻譯政大教授林日璇的英文期刊著作，但竄改民調數字，意圖掩蓋抄襲。

林杏兒的碩論直接翻譯政大教授林日璇的英文期刊著作，但竄改民調數字，意圖掩蓋抄襲。

除此之外，本刊也還發現部分原著誤植的錯字，林杏兒也複製貼上。例如，林日璇2012年在國科會的計畫《2012年總統大選縱向研究》，其研究寫道「針對其他年齡層的選民收集資料，於PPT上各大看板張貼招募訊息」，誤將PTT寫成PPT。林杏兒的碩論也照抄，另有其他部分格式錯誤也是如此。

▼本刊比對林杏兒與林日璇發表的國科會研究，發現林日璇誤植的錯字，如「PPT」（應為PTT），林杏兒也複製貼上。

本刊比對林杏兒與林日璇發表的國科會研究，發現林日璇誤植的錯字，如「PPT」（應為PTT），林杏兒也複製貼上。

此外，還有不少英翻中的錯誤，像是林杏兒把「Scholars」學者翻譯成學生，或原著林日璇寫道：「Kao（2011）conducted a case study of a FB fan page for one of the candidates（Chu Chen）」，林杏兒則只有寫「Kao（2011）為某位候選人進行了一個FB粉絲頁面的案例研究」，漏翻了陳菊的名字Chu Chen。

另一方面，在研究架構及問卷設計上，林杏兒雖有提到參考林日璇的研究計畫，但原著的問卷有效樣本第1波為1036份、第2波523份，林杏兒僅寫1,162份，完全與原著定義不同。

▼經本刊比對，林杏兒碩論有多處整段剪貼林日璇的英文期刊論文，但部分英翻中翻得十分詭異。

經本刊比對，林杏兒碩論有多處整段剪貼林日璇的英文期刊論文，但部分英翻中翻得十分詭異。

更令人不解的是，林杏兒的論文題目發表於2020年，強調研究內容為網路媒體近10年來被廣泛使用的網路趨勢，但她卻以林日璇2012年的研究計畫為基礎，並引用及刪改原著的問卷項目，是否具前瞻性及學術參考價值，不無疑問。

林杏兒除了英翻中涉抄襲林日璇的英文論文及國科會研究外，本刊也發現，林杏兒在文獻回顧的第9節中有寫道：「在學者（Conway,1985）的認定屬於非典型傳統投票及選舉的政治參與，應歸類於非慣常性的政治參與活動。」經比對，此段來自臺北大學碩士生陳雅玫的論文《學生臉書使用與政治參與：以太陽花學運為例》，但林杏兒並未附上註解說明出處，恐也有違學術倫理。




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