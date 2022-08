PTT變PPT！林杏兒論文英翻中露餡　揭3大離譜抄襲行徑

▲林杏兒(右)現為國民黨副發言人,發言屬大砲風格。圖為日前她與黨主席朱立倫(左)一起出席活動。



圖文/鏡週刊

身兼國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒,遭爆在銘傳大學發表的碩士論文,以英翻中手法,抄襲政大教授林日璇的英文論文及國科會研究。最離譜的是,她除了抄襲之外,還英翻中翻錯、錯字照樣複製貼上,甚至刻意竄改數字等。

本刊比對林杏兒2020年發表的《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》論文,與原著林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》(Asian Journal of Communication)的英文論文,林杏兒在研究動機中變造民調數字,似乎意圖掩蓋抄襲事實。

原著林日璇引用TVBS在2008年所做民調,寫道:「a survey showed that only 54% of first-time voters aged 20-23 voted in the 2008 presidential election…(TVBS Poll Center,2008)」,但林杏兒將前後文照抄後,卻將數字改成「在2008年總統大選中,只有5成5的20-24歲的首投族去投票…(TVBS Poll Center,2008)」。

對此,本刊查證TVBS當年是否有做上述民調,結果顯示與林日璇所寫數據相符,但沒做林杏兒論文提及的區間調查,證實林杏兒除了抄襲之外,還為免被抓包而竄改民調數字。

▼林杏兒的碩論直接翻譯政大教授林日璇的英文期刊著作,但竄改民調數字,意圖掩蓋抄襲。



除此之外,本刊也還發現部分原著誤植的錯字,林杏兒也複製貼上。例如,林日璇2012年在國科會的計畫《2012年總統大選縱向研究》,其研究寫道「針對其他年齡層的選民收集資料,於PPT上各大看板張貼招募訊息」,誤將PTT寫成PPT。林杏兒的碩論也照抄,另有其他部分格式錯誤也是如此。

▼本刊比對林杏兒與林日璇發表的國科會研究,發現林日璇誤植的錯字,如「PPT」(應為PTT),林杏兒也複製貼上。



此外,還有不少英翻中的錯誤,像是林杏兒把「Scholars」學者翻譯成學生,或原著林日璇寫道:「Kao(2011)conducted a case study of a FB fan page for one of the candidates(Chu Chen)」,林杏兒則只有寫「Kao(2011)為某位候選人進行了一個FB粉絲頁面的案例研究」,漏翻了陳菊的名字Chu Chen。

另一方面,在研究架構及問卷設計上,林杏兒雖有提到參考林日璇的研究計畫,但原著的問卷有效樣本第1波為1036份、第2波523份,林杏兒僅寫1,162份,完全與原著定義不同。

▼經本刊比對,林杏兒碩論有多處整段剪貼林日璇的英文期刊論文,但部分英翻中翻得十分詭異。



更令人不解的是,林杏兒的論文題目發表於2020年,強調研究內容為網路媒體近10年來被廣泛使用的網路趨勢,但她卻以林日璇2012年的研究計畫為基礎,並引用及刪改原著的問卷項目,是否具前瞻性及學術參考價值,不無疑問。

林杏兒除了英翻中涉抄襲林日璇的英文論文及國科會研究外,本刊也發現,林杏兒在文獻回顧的第9節中有寫道:「在學者(Conway,1985)的認定屬於非典型傳統投票及選舉的政治參與,應歸類於非慣常性的政治參與活動。」經比對,此段來自臺北大學碩士生陳雅玫的論文《學生臉書使用與政治參與:以太陽花學運為例》,但林杏兒並未附上註解說明出處,恐也有違學術倫理。







更多鏡週刊報導

【碩論照抄英翻中3】狠酸林智堅搏聲量 林杏兒遭迴力鏢重擊

【碩論照抄英翻中】「我的論文是真的」遭打臉 藍美女副發言人爆碩論抄襲

【碩論照抄英翻中1】一招破解論文比對系統 林杏兒論文「抄高竿」