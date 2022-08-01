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北市長最新民調蔣萬安28%領先　陳時中勝選呼聲32％最高

記者黃翊婷／綜合報導

年底九合一大選將至，首都台北市長選情受到外界高度關注，最新民調結果顯示，國民黨參選人蔣萬安支持率為28％、民進黨參選人陳時中26％、現任台北市副市長黃珊珊25％，雖然三方差距不大，但在勝選呼聲方面，有32％的選民看好陳會勝選，高於蔣的26％和黃的15％。

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲由左至右分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出要用8年完成捷運等議題，競選口號也定調為「把事做好」，引發政壇關注；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日（7月31日）回擊，陳其實就是在提醒民眾，他沒有把事做好。而可能掛無黨籍參選的台北市副市長黃珊珊目前仍未正式宣布參選，日前還捲入行政不中立爭議。

台北市長選情陷入三強鼎立，根據《聯合新聞網》最新民調結果顯示，若明天就要投票，有28％選民支持蔣萬安、26％支持陳時中、25％支持黃珊珊；經過交叉分析，蔣萬安在女性選民和60歲以上的年長選民較占優勢，但在勝選呼聲方面，陳時中獲得32％支持明顯領先蔣的26％和黃的15％；至於到時候是否會出現棄保效應，仍有待進一步觀察。

▲▼陳時中競選主視覺發布記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中的競選主視覺。（圖／記者宋良義攝）

此外，陳時中和蔣萬安日前相繼公布競選主視覺與競選口號，蔣萬安以「你+台北就是無限」做為競選台北市長的標語，主視覺是藍綠橘黃線條描繪出的無限符號；陳時中競選主視覺則以箭頭、黑色圓形以及灰色弧線組成，分別代表進步、團結與溝通，主打「把事做好」。

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安的競選主視覺。（圖／記者黃克翔攝）

文化大學廣告系主任鈕則勳分析，雖然弧線、箭頭與圓形是普遍的符號元素，但陳時中將其分別賦予溝通、進步、團結概念，並做出新的整合排列，置入市長、市政價值，算是賦予符號新的意義；蔣萬安的「無限大」標誌雖然也是常見符號，但只顯現無限的原始概念，意義性延伸不如陳豐富。

鈕則勳接著指出，「把事做好」顯然是陳時中結合衛福部長及指揮官經驗，建構出的專業、做事能力強意象，他企圖將「會做事」的個人相對優勢與主軸聯合起來；而蔣萬安「你+台北就是無限」則看不出相對優勢與特質，所以相較於蔣，陳的主視覺與主軸更具戰略觀，也突顯出「會做事」的個人相對優勢。

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