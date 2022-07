林杏兒論文被爆「抄高竿」！一招破解比對系統　英翻中很詭異

▲林杏兒2018年在臉書分享穿著碩士服在銘傳校園拍的畢業照,如今看來十分諷刺。



桃園市長參選人林智堅碩士論文遭控涉嫌抄襲,引發藍營猛攻,本刊接獲爆料,身兼國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒,在銘傳大學發表的碩士論文,以英翻中手法抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》(Asian Journal of Communication)的英文論文及國科會研究。儘管林杏兒的碩論連錯字及格式誤植都與原著一模一樣,但因撰寫語文不同,論文比對系統也抓不到。離譜的是,林為了掩蓋抄襲事實,還刻意變造數據,遭檢舉人抨擊手法「抄」級高竿。

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風暴,遭藍營追打,擔任國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒,日前在政論節目《少康戰情室》中,點名林智堅當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通,「哪有什麼『借閱』自己學生論文的事情」,並嗆聲:「陳明通要不要辭職下台?」

林杏兒的發言,引來黨內一片叫好,於是她打鐵趁熱,在臉書發起「#我的論文是真的」hashtag(標籤)運動,並加碼自爆她當年在銘傳大學寫碩士論文時,曾有人上門宣稱要以10萬元買1本論文,但「被我嚴正拒絕!我的論文是真的,學位也是真的,我呼籲政治人物,一起坦蕩受檢驗」。

不過,本刊接獲一位不願具名的國立大學研究生爆料,指近日在進行學術研究時,無意間發現林杏兒在銘傳大學公共事務學系碩士在職專班的論文,與現為政治大學倫理審查委員會召集人的教授林日璇於《亞洲傳播雜誌》(Asian Journal of Communication)發表的英文論文及國科會研究,內容高度雷同,幾乎是直接英翻中照抄。

本刊進一步查證,在國家圖書館取得林杏兒2020年發表的《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》論文,並拿到林日璇2012年發表的國科會計畫《2012年總統大選縱向研究》和2016年在《亞洲傳播雜誌》發表的英文論文《Differential Gains in SNSs: Effects of Active vs. Passive Facebook Political Participation on Offline Political Participation and Voting Behavior among First-time and Experienced Voters》,仔細加以對照。

經比對發現,林杏兒在研究背景與動機、研究範圍與流程、文獻回顧、資料統計分析等,至少有22處整段文章以中文抄襲林日璇的英文論文,其餘不少引文及論述也高度雷同,再拼裝於不同頁數及段落,但都沒附上引述註解,也因為是英翻中的關係才避過論文比對系統。另外,原著林日璇的英文論文共20頁,扣除統計資料分析及參考文獻,剩下10頁幾乎100%被林杏兒抄襲,完全是複製貼上。

對此,本刊致電林杏兒詢問論文是否為她親自所寫,她表示論文是她寫的。林杏兒強調,當初確實有參考林日璇的著作,但學術研究本就能參考文獻,且她在文獻參考中也有列出。另外,她也認為,2者無論在措辭、用語上,或統計樣本、研究架構及數據等均不同,因此絕對不是抄襲。

林杏兒指出,當時銘傳審查論文時,沒有用比對系統,但她個人較嚴謹,還另外送去比對,結果顯示僅有16%。她質疑,爆料人若對她的論文有疑慮,應去向學校檢舉,怎會在此時機點向媒體爆料,「爆料人有蠻大的目的在於意圖使人不當選」,她接下來絕對會提告。





