西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

▲西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓的儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月初一「鬼門開」，為讓好兄弟安享一整個月平靜悠閒的普度時光，有些地方會暫停犒賞兵馬，以免驚動和誤傷無祀孤幽，體現人道關懷精神。雲林西螺福興宮今（28）日依照舊俗古例，由執事人員請出封條、蓋上大印，將封條貼在左鐘、右鼓上，依俗完成「封鐘鼓」儀式，讓好兄弟享受普施濟度。

西螺福興宮指出，平日懸掛在廟內的鐘鼓，除了有暮鼓晨鐘的報時功能，迎請神尊進殿、出宮或舉行重要祭典時的鐘鼓齊鳴，更有招集護駕兵馬、戒備警示，展示神明的靈力與威儀的象徵。

西螺福興宮楊文鐘董事長表示，西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓，用意在展現臺灣人的人情味，秉持太平媽慈悲護民的精神，感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，難得返回陽間參與法會聽經聞法，為了避免驚擾有情眾生所進行的儀式，也強調人與未知世界的相互尊重。

▲西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓的儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

常務監事鄭志雄表示，封鐘鼓代表媽祖慈悲普度眾生的具體表現，另農曆7月有許多流傳的禁忌，主要用意在提醒民眾小心，農曆7月在民間信仰中最重要的精神是悲天憫人，暫封鐘鼓的做法體現為他人著想的精神，因此，農曆7月也被稱作感恩月、慈悲月。

西螺福興宮說明，延續百年慶讚中元的傳統，於農曆七月廿二日國曆8月19日，舉辦慶讚中元拔薦法會，近年結合普桌物資捐公益，每年普度都會將數千份普度品，分批捐贈給全國各地家扶中心、育幼院、長青食堂、社區發展協會、基金會等社福機構，讓普度物資發揮最大的社會功能，和大家一起把愛傳出去。

另外超度拔薦有：祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等對象，設置專屬牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬、毛小孩們，表達對一絲的還念，邀請全台信善一起參與為自身積福德祈福願。

▲西螺福興宮依照舊俗古例，在農曆六月最後一日舉行封鐘鼓的儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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