無關天氣！柴油漏出小貨車燒成火球　化學老師：關鍵是這個

記者陳凱力／新竹報導

日前竹北地區一台小貨車，因車斗載運的柴油流出，導致車輛在行進間引起火燒車，引起討論。國立陽明交通大學應用化學系助理教授李大偉解釋，柴油的閃點、燃點溫度都較汽油低，如果溢漏的位置剛好是某些高溫機械運作的位置，發生自燃並不意外，至於最好的預防方式，就是「把蓋子拴緊」。

▲竹北一輛小貨車，因為載運柴油沒蓋緊，導致柴油溢出發生火燒車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

車麗屋新竹店經理范姜士傑表示，如果從路口監視器的畫面不難發現小貨車最先冒煙的位置應該在車輛的左後輪下方，推測流出的柴油可能接觸位置有排氣管、觸媒轉化器、碟盤。

范姜經理說，這幾個位置都是車輛運行間會產生高溫的區域，且隨著車輛運行的時間溫度會持續增加，以排氣管為例，越靠尾端溫度越低，車種不同溫度也有所差異，汽油車缸體出口可達上200度左右高溫、運作間的觸媒轉化器甚至會有6、700度的高溫、而負責煞車的碟盤，溫度可能落在300度左右，隨便哪一個位置滴落柴油都會引起燃燒。

▲警方從路口監視器發現小貨車起火的位置位於左後輪，車廠專業經理推測，該區有幾個高溫作業區，可能是柴油接觸到這裡引起燃燒。

陽明交通大學應用化學系助理教授李大偉解釋，柴油、汽油都有自己的閃點與燃點，閃點的溫度低一些，在某些濃度特別高的地方部分蒸發即可產生爆炸燃燒，而燃點就如同水蒸發一樣，只要溫度達到，不需外部能源，內部即可自己燃燒。

柴油的閃點為>52度C，燃點是210度C，因此溢漏出的柴油若是閃點燃燒，還需具備濃度夠高等因素，例如空氣不流通，若車輛是在行進間開始冒煙，且從左後輪下冒煙的位置一路燒回去柴油桶方向，看起來應該是燃點燃燒，接觸的位置溫度應該很高。

李大偉也認為，火燒車應為材油接觸高溫機械而非天氣炎熱，因為如果是天氣引燃，那麼從一漏出來就會開始燒了，燃燒，可能是屬於密閉的位置，但如果是車輛直接開始冒煙燃燒，那就代表柴油接觸的位置溫度真的是很高。

▲▼這起火燒車所幸搶救及時，未造成人員傷亡以及延燒。

車麗屋范姜經理解釋，這幾個高溫的位置基本上都是易接觸的裸露或半裸露狀態，過去金屬價格貴的時候，不乏有車輛停在路邊被偷零件，所以長時間行駛的車輛最好先停車一段時間降溫，也盡量避免停放雜草密布等易燃位置。

李大偉也表示，儲存好的汽油桶柴油桶不會自己爆炸，而安全的做法就是「把蓋子拴緊」。

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