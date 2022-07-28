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2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

▲雲林縣消防局公園分隊陳嘉弘參加世界警消運動會男子健力83公斤量級，硬舉265公斤打破原大會紀錄252.5公斤紀錄勇奪金牌。（圖／雲林縣消防局提供）

▲雲林縣消防局公園分隊陳嘉弘參加世界警消運動會男子健力83公斤量級，硬舉265公斤打破原大會紀錄252.5公斤紀錄勇奪金牌。（圖／雲林縣消防局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年第19屆世界警察消防運動會於2022年7月22至31日在荷蘭鹿特丹舉行，今年代表團由警政署副署長林順家率領21名警察及7名消防人員參與。雲林縣消防局派出公園分隊陳嘉弘參加，計獲得男子健力83公斤量級金牌及男子臥推83公斤量級銅牌，共1金1銅，成績亮眼。

世界警察消防運動會每2年舉辦一次的國際性運動賽事，舉辦多達60種運動比賽項目，第19屆為我國連續第12次組團，參與射擊、柔道、跆拳道、羽毛球、田徑、健力等項目，全國消防人員經內政部消防署遴選7名參加，個個都有優異傑出表現。

雲林縣消防局派選公園分隊陳嘉弘參與此次賽事，在健力項目83公斤量級中，一舉拿下金牌，且硬舉265公斤更打破大會紀錄的252.5公斤，另在臥推項目83公斤量級中，亦獲得一面銅牌。雲林縣消防局表示，陳嘉弘2019年自費報名參加在中國四川舉行的第18屆世界警察消防運動會，於臥推加硬舉總和項目奪得一面銀牌。

消防局說明，陳嘉弘今年35歲，為103年特考班消防人員，結訓後即在公園分隊服務，平時即利用勤餘時間自我鍛鍊以保持最佳體態，且亦，本屆獲得一金一銅，展現近年來努力獲得回報，值得喝采，與之一同服勤的同事，更是覺得與有榮焉。

▲雲林縣消防局公園分隊陳嘉弘參加世界警消運動會男子健力83公斤量級，硬舉265公斤打破原大會紀錄252.5公斤紀錄勇奪金牌。（圖／雲林縣消防局提供）

▲雲林縣消防局公園分隊陳嘉弘參加世界警消運動會男子健力83公斤量級，硬舉265公斤打破原大會紀錄252.5公斤紀錄勇奪金牌。（圖／雲林縣消防局提供）

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