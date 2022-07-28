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好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜　專家曝禁忌：避成替死鬼

▲民俗專家提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台南市「台灣最早的王爺廟」府城普濟殿，威靈王池府千歲昨日在廟方請示後，指示農曆7月份應注意事項。（圖／翻攝自Facebook／府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟）

記者李政遠／雲林報導

今(28)日晚間11點後，為民間宗教信仰農曆七月「鬼門開」日子，陰間的「好兄弟」、「好姐妹」放暑假一個月，回到陽間接受普渡，各大寺廟封起鐘鼓，以免誤響嚇到好兄弟；台南府城普濟殿威靈王池府千歲指示農曆7月份注意事項，民俗專家也提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。

▲民俗專家提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲民間宗教信仰農曆七月「鬼門開」日子，陰間的「好兄弟」、「好姐妹」放暑假一個月，回到陽間接受普渡，各大寺廟封起鐘鼓，以免誤響嚇到好兄弟。（圖／雲林西螺福興宮提供）

台南市「台灣最早的王爺廟」府城普濟殿，威靈王池府千歲昨日在廟方請示後，指示農曆7月份應注意事項。池王爺的旨意透過臉書發布提醒信徒，「屬雞、虎、猴的善信大德，晚間9點後不宜在外逗留。注意車關、水關、腸胃、口舌」。貼文一出，廣大信徒紛紛留言感謝王爺庇佑，並大量轉傳提醒親友。

農曆七月俗稱鬼月相傳是好兄弟的假期，民俗禁忌、忌諱也特別多。民俗專家李寶全指出，民俗禁忌需要注意，忌到海邊、溪流戲水或半夜晾衣服，鬼月也不適合搬家入厝，也不適合住院開刀，擔心冤死鬼來找替死鬼，婚嫁更是忌諱，到野外旅遊要小便前，須先吹口哨、拍掌出聲，通知在附近樹林或陰暗處休息的好兄弟閃避，以免灑到、惹毛好兄弟。

▲民俗專家提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台南市「台灣最早的王爺廟」府城普濟殿，威靈王池府千歲昨日在廟方請示後，指示農曆7月份民眾應注意事項。（圖／翻攝自Facebook／府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟）

李寶全表示，祭拜「好兄弟」、「好姐妹」應以自家門口外為宜，這也是俗稱的「拜門口」，切勿選擇在陽台或屋簷下，相傳會引鬼入宅一說；準備豐盛的供品都要插上一柱香，代表誠心請好兄弟享用，沒插上香，好兄弟則不敢碰；此外還要準備臉盆（裝滿水）及毛巾、牙膏、香皂、鏡子、化妝品等，供於供桌前的板凳給好兄弟、好姊妹梳洗清潔用。

在供品拜牲禮的三牲一定要選全豬、全雞與全魚，祭祀用的雞不可預先切掉任何部位，若切掉的位置剛好是哪位好兄弟喜歡吃，那就功虧一匱；尤其豬肉一定要帶皮帶油的三層肉豬肉，也是要有一些瘦肉的部份為佳。

▲普渡全豬。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲普渡祭拜供品拜牲禮的三牲一定要選全豬、全雞與全魚。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全說，民眾也會準備四果祭拜，至於「四果」，不是四樣水果，指的是四季時令的水果，一要供養三或五樣奇數的數目，例如以蘋果保平安、柚子求「有子」的吉祥話最理想，但是萬萬不可同時拜香蕉、李子和梨子三樣水果，這三樣的水果台灣話念成「招、你、來」，傳說會把好兄弟叫來家裡，那時可是請鬼容易送鬼難。

李寶全表示，科學昌明的世紀，很多人視為無稽之談，年輕人亦較不避諱，但農曆七月適逢暑假期間，炎炎夏日，很多民眾都會規劃山上或海邊避暑，老一輩相傳鬼月禁忌，主要提醒民眾多多注意自身安全。

▲民俗專家提醒民眾祭拜時不可犯的禁忌，以免弄巧成拙得罪好兄弟，得不償失。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民俗專家李寶全說，萬萬不可同時拜香蕉、李子和梨子三樣水果，這三樣的水果台灣話念成「招、你、來」，傳說會把好兄弟叫來家裡，那時可是請鬼容易送鬼難。（圖／記者蔡佩旻攝）


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