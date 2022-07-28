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送病患就醫...基隆救護車路口猛撞機車！　騎士腦出血送醫昏迷

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外！當時救護車載著病患前往醫院，右轉時卻撞上騎車直行的55歲連姓婦人，意識不清緊急送醫，至今仍在昏迷中。至於肇事原因還有警方調查釐清。

▲▼基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆26日晚間7時許，一台值勤中的救護車意外撞上機車，女騎士腦出血昏迷中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，駕駛救護車的劉姓消防員昨晚7時多，從碇內載送病患前往礦工醫院，途中均有依規定鳴笛、亮警示燈，沿源遠路直行時遇到紅燈，劉男確定所有車輛避讓後減速通過轉入水源路，不過疑似因左側A柱遮擋視線，未注意到直行的連婦，兩車相撞。

▲▼基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲機車與救護車左側車身發生擦撞。

消防局緊急調派暖暖、七堵分隊救護車前往，將原病患繼續載往礦工醫院，連婦因為腦部有出血，緊急載往基隆長庚醫院急救，昏迷指數6，27日凌晨動手術後轉入加護病房，昏迷指數提升為8。

基隆市消防局表示，事發當晚就立刻派員到醫院探望，隔天早上消防局長陳龍輝也到場跟家屬致意，目前仍待後續肇責鑑定與判斷，再與家屬討論相關事宜。

警察局呼籲，請民眾看到警示燈、聽見警笛聲時，一定要避讓，不可跟車、併行，經過路口時也應停下禮讓消防車救護車通過後，確認車輛通過後再依照原號誌通行。

▲▼基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆交通隊交安組組長楊弘亮說明案情。

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