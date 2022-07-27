隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

▲第四河川局在濁水溪林內段的河槽河床設置地下水補注池，成效卓越，今年蓄水面積已增加至20公頃，等於添增一座隱形的湖山水庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉公所邀請轄內環保志工、淵明國中師生及在地居民共同參與河川淨堤活動。今（27）日四河川局長李友平受訪指出，四河局於濁水溪林內段的河槽河床設置地下水補注池，今年補注池的蓄水面積已增加至20公頃，等於添增一座隱形的湖山水庫，源源不斷的滲水來補充地下水源，對減緩地層下陷相當有助益。

今日上午由林內鄉長張維崢帶領所內課室主管與參與志工，淵明國中上百名師生共約200人沿觸口堤防道路進行清掃，除以身體力行實際行動清理河堤內外垃圾，也提醒大家共同守護環境。林內鄉長張維崢表示，林內鄉位於濁水溪沖積扇水源頭之頂點，有得天獨厚天然地理環境與豐富自然生態，緊鄰濁水溪河畔，水源供雲林縣及鄰近縣市民生、農業及工業用水，為重要水源地。

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▲林內鄉長張維崢帶領所內課室主管與參與志工，淵明國中上百名師生共約200人沿觸口堤防道路進行清掃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



第四河川局長李友平指出，台灣早年因超抽地下水，導致地層下陷，濁水溪全長186.7公里，而林內河段是河寬最窄處，也造就了林內的好水質，就可以從事很多水環境及水資源的保護措施。

在林內三號水門附近的河段，是濁水溪唯一能從事地下水補助的河段，經由設置蓄水池留住地面水，挖掘入滲補注池，以河水補注地下水，可補充最深達地下400公尺的地下水源，再流往海岸地區，能減輕地下水洩降，舒緩地層下陷的問題。

▲林內鄉長張維崢帶領所內課室主管與參與志工，淵明國中上百名師生共約200人沿觸口堤防道路進行清掃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李友平表示，第一座地下水補助池於2020年完成，效果非常好，今年擴大辦理，蓄水池的面積已達20公頃，源源不絕的地面水持續往地下滲入，可有效減緩地層下陷，挹注地下水資源。在去年全國百年大旱，各地都沒有水灌溉，別的縣市就算有地下水井，也抽不到水，唯一有水的就是雲林，因為有地下水補助，所以農民可以抽得到地下水。

▲林內鄉公所邀請轄內環保志工、淵明國中師生及在地居民共同參與河川淨堤活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李友平也強調，還是要呼籲民眾好好保護林內的水資源，因為林內的水如果受到污染，河川局也不敢讓水滲到地下，因為髒水下滲就會變成地下水深層污染。

▲第四河川局在濁水溪林內段的河槽河床設置地下水補注池，成效卓越，今年蓄水面積已增加至20公頃，等於添增一座隱形的湖山水庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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