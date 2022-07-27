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熱暈了！雲林騎士慢速追撞商旅車　「倒地定格」嚇壞路人

記者蔡佩旻／雲林報導

連日高溫，民眾熱暈路倒事件頻傳，日前虎尾鎮林森路發生一起離奇追撞車禍，經查疑似因天熱高溫，騎士疑似突然身體不適晃神，「慢速」追撞同車道前方商旅車，撞擊後即昏迷倒地，整個過遭前方車輛拍下貼到臉書地方社團《虎尾人（讚）出來》，呼籲其他用路人「騎車、開車請注意前方」。

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據影像顯示，所有汽機車於綠燈路口慢速依序通過，但前方因車多回堵，車道車輛稍微減速，但後方機車騎士疑似因天熱恍神，未注意到前車車情況而釀追撞，撞擊力道不大，但是機車騎士已暈厥倒地，附近民眾聽聞聲響紛紛外出查看，當時豔陽高照，熱心店家紛紛幫忙撐傘、更有住家民眾高舉木板幫忙遮陽與提供冷水降溫。

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍，送醫時已清醒身受輕微擦挫傷。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

虎尾警分局指出，7月23日上午10時49分許，一名陳姓男子騎乘普重機車沿林森路二段由虎尾往土庫方向行駛，行駛至工專路口時因一時晃神，不慎追撞同向前方林姓男子所駕駛自小客車，陳姓機車騎士駕駛受傷送醫，自小客車駕駛未受傷，全案由虎尾分局交通小隊依A2事故處理。

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍，附近店家幫忙撐傘、民眾高舉木板遮陽。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

雲林縣消防局表示，救護人員到場後機車騎士已清醒，身受輕微擦挫傷，送醫包紮後無大礙。虎尾警分局呼籲，駕駛各類車輛均應注意道路狀況，保持防禦駕駛觀念，減速慢行，作隨時停車之準備，另近來天氣炎熱，請民眾出門前應注意身體，並妥適休息再上路，以避免交通事故發生。

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾林森路一名騎士疑因天熱暈眩，身體不適以致追撞前車釀禍，附近店家幫忙撐傘、民眾高舉木板遮陽。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

►聽Podcast #我在案發現場


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