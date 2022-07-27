　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵留才2.0沒全加薪！關鍵職務僅增2千元　工會醞釀選舉疏運罷工

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲不滿加薪案遲遲無共識，台鐵企業工會醞釀走調解爭議，不排除選舉日罷工。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

因應公司化，台鐵規劃留才方案，8千多名關鍵職務加發津貼，主管職除台鐵局長外多數都有加薪，卻有7千員工被遺忘炸鍋，台鐵勞資今明再協商，留才案2.0版增關鍵職務加薪2千、營運人員底薪破3萬，但仍有員工未加薪。台鐵企業工會表示，若無共識，8/2將召開理事會通過送調解爭議，不排除選舉疏運罷工。

台鐵勞資爭議再起，由於台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新留才方案日前出爐，台鐵規劃針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員，當時發放津貼幅度尚未出爐，工會爭取至少發放5千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除8千多名關鍵性職務基層將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元，高階主管除台鐵局長外，多數主管都有加薪，但包括行政職、站務員和列車長等仍有7千多人被遺忘，未列在加薪留才行列。

台鐵勞資今(7/27)將進行第5次公司化子法協商，據悉，台鐵增加提出針對8,247名關鍵基礎人力發放「關鍵職務津貼」為2千元，不但距離工會要求的至少5千元落差大，雖資方針對薪資僅25K~26K不等的營運人員服務佐理規劃加薪，讓底薪可破3萬元，但仍有多數基層員工未被列在加薪行列。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋、國慶、選舉日面臨停駛危機 。（圖／記者李毓康攝）

對此，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵資方對關鍵性職務規劃的津貼金額太低，僅提出2千元，同仁可能不會接受，工會當然更不會接受，這些關鍵職務攸關技術安全和技術傳承，公司化目標是為了提升安全，攸關安全提升人才薪資這麼低，公司化後也留不住人，且還有許多員工未列在加薪規劃中，工會也無法接受。

陳世杰坦言，工會與資方今天和明天兩次協商相當關鍵，若關鍵協商再無結果，除會積極擴大推動中秋節和國慶日不出勤外，8/2工會也將召開理事會通過勞資協商破局送勞工單位調解，調解3次不成，將舉辦罷工投票，不排除針對選舉日11/25和11/26罷工，期盼資方對協商共識不要再拖延。

由於國定假日不出勤僅限中秋節和國慶節、選舉日等見紅就休的當天節日，但台鐵若成功發起罷工投票，將讓選舉日外的前後幾天疏運期也面臨停駛危機，將嚴重衝擊返鄉投票，對此，台鐵局則回應表示，下午將與工會協商包括加薪對象和相關加薪內容，台鐵局將會加強溝通協商，希望凝聚共識。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
福原愛帶家人返日　日媒曝「她同居約會新歡」照！
這裡要發錢了！　每人領1200元「總額超過2千萬」
獨／《一家團圓》李燕突下車原因曝！　計畫動手術
阿美族新手揹工失聯11天亡　山友點名1魔人：晚上睡得著？
林哲瑄關節唇破裂！　嚴重痛到「握不住球棒」
向佐爆出軌　郭碧婷爸挺女婿挨批！再發聲：父親會不護女兒嗎
25歲泰拳名將被打到「腦死不治」！　對手自責引退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

還在檢討性暴力受害者？慰安婦阿嬤是「Me too先行者」特展登場

吃一半就丟！他嫌「台灣泡麵變難吃」　網激推2國口味：設計也用心

台鐵留才2.0沒全加薪！關鍵職務僅增2千元　工會醞釀選舉疏運罷工

明明有鬆綁　仍一片騎士戴口罩！「1關鍵」曝光：不是怕被罰

鬼月「5大食物」易招陰！含冰塊、吃生魚片...專家：小心惹到魔神仔

嘉藥開辦環境教育學堂　優質教育永續發展

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水　軟爛小海豹有伴了

屏東林邊鄉發放振興經濟紓困金　每人現金1200…總額超過2千萬

香蕉放好幾天都沒熟！他做「1舉動」效果驚人　網笑：真的芭比Q了

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

《非常律師禹英禑》身世謎揭曉　朴恩斌、陳慶神演技超催淚！

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

還在檢討性暴力受害者？慰安婦阿嬤是「Me too先行者」特展登場

吃一半就丟！他嫌「台灣泡麵變難吃」　網激推2國口味：設計也用心

台鐵留才2.0沒全加薪！關鍵職務僅增2千元　工會醞釀選舉疏運罷工

明明有鬆綁　仍一片騎士戴口罩！「1關鍵」曝光：不是怕被罰

鬼月「5大食物」易招陰！含冰塊、吃生魚片...專家：小心惹到魔神仔

嘉藥開辦環境教育學堂　優質教育永續發展

可愛再+1！PPmini小小企鵝戴泳圈到愛河玩水　軟爛小海豹有伴了

屏東林邊鄉發放振興經濟紓困金　每人現金1200…總額超過2千萬

香蕉放好幾天都沒熟！他做「1舉動」效果驚人　網笑：真的芭比Q了

加菜囉？鳥寶衝進洗菜籃「高速振翅洗澡」　媽傻眼：龍鬚燉鳥湯

外姓入侵中山北家族店面　資產換現金「易瓜分」底價3.2億

陳時中、蔣萬安互爭台北隊　黃珊珊：最想當「台北隊長」的人去新北了

自認被廟公仙人跳勒索　他花1萬僱人縱火四面佛寺...結局出爐

蔡英文親自授課搶青年票　民進黨「國務青旗艦營」報名開跑

頭獎衝248億！老闆掏300萬買彩券　5萬員工1人1張「送到中獎為止」

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆：味全球團完全置身事外

一聽見嘔吐聲！　標準奴才「必備本能被激活」她0思考伸手接住

虎年鬼月「凶上加凶」！22個禁忌曝...撥「這電話」恐惹禍上身

檢方分案查新竹球場　「這些人」恐遭約談！市府：會全力配合

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

生活熱門新聞

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

新竹球場「天堂路」害慘林哲瑄！內行：草皮一堆問題

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

更多熱門

相關新聞

光纖20年沒更新龜速傳輸！台鐵斥資3.8億元升級快40倍

光纖20年沒更新龜速傳輸！台鐵斥資3.8億元升級快40倍

台鐵現有環島光纖傳輸系統頻寬僅2.5G，且老舊逾齡，為近20年前設置，頻寬不足，自去年5月起，台鐵斥資3.8億元推動電務智慧化將環島光纖網路系統更新為100G，且設2環島骨幹，不但傳輸速度快40倍且不怕中斷，預計今年11月21日全面完工。

又入侵軌道！為拍貨物列車「鳴笛還不走」　台鐵怒報警抓人

又入侵軌道！為拍貨物列車「鳴笛還不走」　台鐵怒報警抓人

富岡鐵道藝術節登場　CK124蒸汽老火車風華再現

富岡鐵道藝術節登場　CK124蒸汽老火車風華再現

台鐵發生死傷事故　鳳山-九曲堂單線雙向行車延誤

台鐵發生死傷事故　鳳山-九曲堂單線雙向行車延誤

萬安演習今登場！雙鐵因應作為曝

萬安演習今登場！雙鐵因應作為曝

關鍵字：

台鐵罷工工會留才勞資協商加薪關鍵職務

讀者迴響

熱門新聞

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

女團Pikacream5天解散？

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

代理市長道歉味全龍　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

foodpanda又改規則！　8月起顧客棄單「店家必須自行吸收」

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面