台鐵留才2.0沒全加薪！關鍵職務僅增2千元　工會醞釀選舉疏運罷工

▲不滿加薪案遲遲無共識，台鐵企業工會醞釀走調解爭議，不排除選舉日罷工。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

因應公司化，台鐵規劃留才方案，8千多名關鍵職務加發津貼，主管職除台鐵局長外多數都有加薪，卻有7千員工被遺忘炸鍋，台鐵勞資今明再協商，留才案2.0版增關鍵職務加薪2千、營運人員底薪破3萬，但仍有員工未加薪。台鐵企業工會表示，若無共識，8/2將召開理事會通過送調解爭議，不排除選舉疏運罷工。

台鐵勞資爭議再起，由於台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新留才方案日前出爐，台鐵規劃針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員，當時發放津貼幅度尚未出爐，工會爭取至少發放5千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除8千多名關鍵性職務基層將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元，高階主管除台鐵局長外，多數主管都有加薪，但包括行政職、站務員和列車長等仍有7千多人被遺忘，未列在加薪留才行列。

台鐵勞資今(7/27)將進行第5次公司化子法協商，據悉，台鐵增加提出針對8,247名關鍵基礎人力發放「關鍵職務津貼」為2千元，不但距離工會要求的至少5千元落差大，雖資方針對薪資僅25K~26K不等的營運人員服務佐理規劃加薪，讓底薪可破3萬元，但仍有多數基層員工未被列在加薪行列。

▲台鐵中秋、國慶、選舉日面臨停駛危機 。（圖／記者李毓康攝）

對此，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵資方對關鍵性職務規劃的津貼金額太低，僅提出2千元，同仁可能不會接受，工會當然更不會接受，這些關鍵職務攸關技術安全和技術傳承，公司化目標是為了提升安全，攸關安全提升人才薪資這麼低，公司化後也留不住人，且還有許多員工未列在加薪規劃中，工會也無法接受。

陳世杰坦言，工會與資方今天和明天兩次協商相當關鍵，若關鍵協商再無結果，除會積極擴大推動中秋節和國慶日不出勤外，8/2工會也將召開理事會通過勞資協商破局送勞工單位調解，調解3次不成，將舉辦罷工投票，不排除針對選舉日11/25和11/26罷工，期盼資方對協商共識不要再拖延。

由於國定假日不出勤僅限中秋節和國慶節、選舉日等見紅就休的當天節日，但台鐵若成功發起罷工投票，將讓選舉日外的前後幾天疏運期也面臨停駛危機，將嚴重衝擊返鄉投票，對此，台鐵局則回應表示，下午將與工會協商包括加薪對象和相關加薪內容，台鐵局將會加強溝通協商，希望凝聚共識。