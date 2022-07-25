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「萬安演習」今登場！雙鐵因應作為出爐　延誤搭車退票免手續費

▲▼台鐵、火車。（圖／資料照）

▲下午萬安演習，台鐵照常行駛。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日起連續四日分別與北、中、南、東實施萬安演習，演習時間為每日13:30到14:00，期間雙鐵均將正常運行。台鐵局表示，若因演習延誤不及搭車，退票可免手續費。高鐵公司也提醒，演習期間將同步配合實施站內交通管制，暫停聯外交通接駁。

台鐵局表示，演習間各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程。台鐵局提醒，在萬安演習期間，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

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台鐵局表示，凡已購票之旅客，因演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

高鐵公司提醒，敬請屆時前往演習區域內高鐵車站搭車之旅客，於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程；預計於演習時段內離站之旅客，亦請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。演習期間高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等都將同步暫停行駛。

高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，旅客在演習期間若無進出演習區域內車站之需求，則行程不受影響。

萬安45號演習高鐵各車站交通管制時間及影響車站分別為25日13時30分至14時南港站、台北站、板橋站、桃園站、新竹站；26日13時30分至14時苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站；27日13時30分至14時台南站及左營站。

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