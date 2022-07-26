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又入侵軌道！為拍貨物列車「鳴笛還不走」　台鐵怒報警抓人

▲▼苗栗行人闖軌道遭區間車撞死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台鐵近來入侵軌道事件頻傳，圖非清水=台中港路段。（資料圖／記者黃孟珍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

日前2名高職生揪友「畢業旅行」，竟入侵屏東麟洛車站軌道上躺平拍照，引發撻伐，網轟「拍完直接人生畢業」，恐遭警最高開罰5萬元，未料今(7/26)又傳出有鐵道迷為了拍攝貨物列車入侵軌道，司機員狂鳴笛仍未離去，干擾2貨車及1客車行駛，台鐵怒報警。

台鐵頻發生民眾入侵軌道事件，繼日前2名高職生「畢業旅行」入侵麟洛車站軌道「躺平」拍照，引發眾怒，台鐵報警後，警方追查到2名學生，擬開罰1萬到5萬元，該2名學生事後喊後悔。

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不過今又傳出有1名鐵道迷為了拍照侵入台鐵台中港=清水間路線，據悉今天約中午12時許一列7021次貨物列車行經該區間，發現男子入侵路線拍攝列車，司機員緊急鳴笛，並通報調度員，所幸當時貨物列車正準備進站已經降速，並未發生意外。

▲▼台鐵貨物列車。（資料圖／台鐵提供）

▲台鐵貨物列車。（資料圖／台鐵局提供）

後續7102次貨物列車在通過時，發現該民眾竟未仍去，依舊入侵路線拍攝列車，司機員再度通報調度員，調度員通知後方1客車慢行，影響該列車延誤約1分鐘。

據悉，台鐵接獲通知後，緊急派清水站務人員前往察看時已找不到該民眾，警方接獲台鐵通知後也緊急趕到現場，該民眾已逃逸。

台鐵局則回應指出，今中午12:30第7021次貨物列車通報，台中港=清水間(K189+624)海側路線旁有民眾拍照侵入路線影響列車運轉，台鐵局隨即通告後續7102次注意運轉並請清水站派員前往查看後，於13:16回報民眾已離開現場，路線恢復正常行駛。該案無影響列車，同時清水車站也已向鐵路警察局報案處理。

台鐵局強調，依據《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。違者依《鐵路法》70條，可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。 因此再次呼籲民眾切勿為拍照而擅闖鐵道，該危險行為不僅危及生命安全，亦有觸法之虞。

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