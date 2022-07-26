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光纖20年沒更新龜速傳輸！台鐵斥資3.8億元升級快40倍　11／21完工

▲▼台鐵電務處副處長劉裕庭(左)、電訊科者曾喜盤(右)。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵電務處副處長劉裕庭(左)、電訊科者曾喜盤(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵現有環島光纖傳輸系統頻寬僅2.5G，且老舊逾齡，為近20年前設置，頻寬不足，自去年5月起，台鐵斥資3.8億元推動電務智慧化將環島光纖網路系統更新為100G，且設2環島骨幹，不但傳輸速度快40倍且不怕中斷，預計今年11月21日全面完工。

台鐵局既設環島光纖傳輸系統SDH(Synchronous Digital Hierarchy)傳輸資料速率頻寬僅2.5G，自92年建置至今近20年，設備老舊逾齡、頻寬不足已不符各項通訊傳輸需求。

為推動電務智慧化並將環島環島光纖傳輸網路系統升級，台鐵耗資3.8億元，建置具備100G傳輸速率頻寬之新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，因應未來台鐵各單位各種子系統介面網路IP化介接，滿足未來各項高速率及高擴充性通訊傳輸需求。

▲▼台鐵耗資3.8億元更新環島光纖網路系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵耗資3.8億元更新環島光纖網路系統。（圖／台鐵提供）

台鐵電務處電訊科長曾喜盤表示，舊有系統僅有54各車站設有光纖，未來環島光纖傳輸網路系統建置全系統智慧網管中心及副網管中心，可監控全台環島鐵路193個車站之2個骨幹環(100G)、15個區域環(20G~40G)，系統告警時可自動顯示告警地點、機房、設備或模組故障。

▲▼台鐵耗資3.8億元更新環島光纖網路系統。（圖／台鐵提供）

▲台鐵耗資3.8億元更新環島光纖網路系統，有2骨幹環。（圖／台鐵提供）

曾喜盤說，過往若有系統故障需透過人員和LINE通報，未來告警訊號可連結台鐵局Team pro簡訊系統，系統管理智慧化主動將告警訊息通報相關主管及現場值班人員手機，有利於障礙發生時轄區管理單位人員及主管即時進行查修復舊與掌握訊息，且系統能自動切換至備援回路，具有50ms內切換保護機制，使全系統傳輸功能維持正常，對號誌、電力、售票、閘門等搶修速度有正面影響，瞬間零點幾秒就可以把訊息傳輸出去，頻寬速度快40倍。

曾喜盤指出，系統更新作業自110年5月11日展開，目前進度已達77.96%，正進行小範圍切換和測試，預計今年11月21日全部完工。

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