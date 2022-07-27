蔡阿嘎參戰！「14秒地獄片」酸爆新竹球場：很多石頭可以玩喔～

▲新竹棒球場風光重啟卻負評不斷，就連蔡阿嘎也拍片開酸。（圖／新竹市府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場風光重啟卻負評不斷！如今，富邦右外野手林哲瑄因為球場外野草皮有細沙、碎石，在撲接後不適下場，檢查發現左肩關節唇破裂，恐影響生涯，引發球迷怒火。對此，本身就是資深棒球迷的百萬YouTuber蔡阿嘎也意外參戰，拍片開酸新竹球場「很多石頭可以玩喔！」

資深棒球狂粉蔡阿嘎，本身也是個象迷，昨（26日）發布影片宣布新頻道，就以全台最熱話題「新竹棒球場」當嘲諷對象。

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短短14秒的影片中，蔡阿嘎將新竹球場被挖出的狀況，通通諷刺一遍，包括味全龍老將林智勝不慎踩空樓梯邊角摔倒、女廁門裝反無法上鎖等，更在片尾大酸外野場地有小石頭狀況，直呼「很開心今天來參觀新竹球場，很多石頭可以玩喔！」

▲蔡阿嘎拍片開酸新竹球場！（圖／蔡阿嘎IG）

影片曝光後，立刻引起許多網友熱烈迴響「我差點笑死有夠諷刺」、「笑死！時事嘎」、「那個新竹球場真的不行」、「遊走在被告邊緣的網紅」、「完了，出征的集合」、「乾脆新竹球場改成採石場好」、「好地獄！讚啦」、「夠酸！已分享給中職會長」、「12億新竹球場太糟了，酸味夠我喜歡」；不過，也有球迷心疼表示「整季報銷耶，笑不太出來」。