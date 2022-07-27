　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡阿嘎參戰！「14秒地獄片」酸爆新竹球場：很多石頭可以玩喔～

▲新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲新竹棒球場風光重啟卻負評不斷，就連蔡阿嘎也拍片開酸。（圖／新竹市府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場風光重啟卻負評不斷！如今，富邦右外野手林哲瑄因為球場外野草皮有細沙、碎石，在撲接後不適下場，檢查發現左肩關節唇破裂，恐影響生涯，引發球迷怒火。對此，本身就是資深棒球迷的百萬YouTuber蔡阿嘎也意外參戰，拍片開酸新竹球場「很多石頭可以玩喔！」

資深棒球狂粉蔡阿嘎，本身也是個象迷，昨（26日）發布影片宣布新頻道，就以全台最熱話題「新竹棒球場」當嘲諷對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

短短14秒的影片中，蔡阿嘎將新竹球場被挖出的狀況，通通諷刺一遍，包括味全龍老將林智勝不慎踩空樓梯邊角摔倒、女廁門裝反無法上鎖等，更在片尾大酸外野場地有小石頭狀況，直呼「很開心今天來參觀新竹球場，很多石頭可以玩喔！」

▲▼ 。（圖／蔡阿嘎IG）

▲▼ 。（圖／蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎拍片開酸新竹球場！（圖／蔡阿嘎IG）

影片曝光後，立刻引起許多網友熱烈迴響「我差點笑死有夠諷刺」、「笑死！時事嘎」、「那個新竹球場真的不行」、「遊走在被告邊緣的網紅」、「完了，出征的集合」、「乾脆新竹球場改成採石場好」、「好地獄！讚啦」、「夠酸！已分享給中職會長」、「12億新竹球場太糟了，酸味夠我喜歡」；不過，也有球迷心疼表示「整季報銷耶，笑不太出來」。 

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
妹子怨吹不涼！「師傅連補10年冷媒」比新冷氣划算　網砲翻
阿美族揹工失聯11天亡　妹妹心碎發聲
大熱天打赤膊、沖冷水澡！　醫曝「5大危險消暑行為」
正妹主播不倫人夫籃球員「開房被抓包」！　她離職消失
獨／不是找插座！　他勸對方「一句話」遭圍毆開槍
蔡阿嘎參戰！　「14秒地獄片」酸爆新竹球場
快訊／2家「保經公司」遭撤照！　金管會公佈2大罪狀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險

分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

竹縣+694！疫苗覆蓋率「成人三劑不到7成」　兒童第二劑僅4成

超猛宮廟普渡活動曝光！「8字」嚇壞所有員工…網笑：難怪缺人

嘉義男子施打第2劑默德納　隔日倒臥家中地板死亡...檢警相驗

臺灣文博會首度前進高雄！打造環島運動場、寶島冰菓室沈浸式體驗

基隆+346！全市專責病房收治41人　林右昌：空床率48.1%

蔡阿嘎參戰！「14秒地獄片」酸爆新竹球場：很多石頭可以玩喔～

【廣編】台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育新世代醫藥產業人才

邊玩高雄邊集章！100枚隱身歷史、藝文景點的紀念章等你來收集

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險

分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

竹縣+694！疫苗覆蓋率「成人三劑不到7成」　兒童第二劑僅4成

超猛宮廟普渡活動曝光！「8字」嚇壞所有員工…網笑：難怪缺人

嘉義男子施打第2劑默德納　隔日倒臥家中地板死亡...檢警相驗

臺灣文博會首度前進高雄！打造環島運動場、寶島冰菓室沈浸式體驗

基隆+346！全市專責病房收治41人　林右昌：空床率48.1%

蔡阿嘎參戰！「14秒地獄片」酸爆新竹球場：很多石頭可以玩喔～

【廣編】台灣輝瑞與陽明交大　攜手培育新世代醫藥產業人才

邊玩高雄邊集章！100枚隱身歷史、藝文景點的紀念章等你來收集

選戰議題被歪樓　林錫耀籲「不要被分化」：風波很快過去

聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險

要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

金世正排行人際關係惹議　車銀優、志效贏過I.O.I⋯網驚：太誠實了

6月景氣燈號續亮綠燈　國發會：下半年可繼續維持

三寶爸被8公尺巨鱷吞下肚　村民活逮3鱷魚肚中發現「消化中碎屍」

600坪台東無印良品好吃好玩　獨家啤酒、冰淇淋限定登場

快訊／「陰涼」代價高！單車男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

小猴子整顆頭卡塑膠瓶中！　無助跟媽身旁...他急幫求援

生活熱門新聞

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

新竹球場「天堂路」害慘林哲瑄！內行：草皮一堆問題

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

鬼門快開了！　專家點名「4星座」小心大破財

更多熱門

相關新聞

余正煌稱未抄襲　她：一棒打死了林智堅

余正煌稱未抄襲　她：一棒打死了林智堅

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門爭議，台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲同系所同學余正煌，但身兼2人指導教授的國安局長陳明通卻說，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，使余正煌27日發聲明強調未有任何抄襲。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，此舉一棒打死了林智堅。

余正煌聲明沒有抄襲　林智堅競辦：國民黨停止伸政治髒手

余正煌聲明沒有抄襲　林智堅競辦：國民黨停止伸政治髒手

高虹安：沈慧虹的行政能力被打上大問號

高虹安：沈慧虹的行政能力被打上大問號

幕後／綠營定調「換堅」假議題　「可問問換柱推手朱立倫後座力多大」

幕後／綠營定調「換堅」假議題　「可問問換柱推手朱立倫後座力多大」

綠營人士稱沒有撤換林智堅打算　「硬換才真會一屍三命」

綠營人士稱沒有撤換林智堅打算　「硬換才真會一屍三命」

關鍵字：

蔡阿嘎新竹球場新竹棒球場林智堅

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面