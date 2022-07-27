新竹球場瑕疵「王浩宇怪味全龍」　高虹安：球團會要求女廁門裝反？

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市立棒球場經12億元重建，卻瑕疵層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄在比賽中撲飛接球造成肩膀挫傷，恐需開刀治療，本季恐報銷，引發討論，但民進黨前桃園市議員王浩宇卻指很多事都是味全龍建議。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安27日表示，請問味全龍會要求女廁的門裝反嗎？會希望草皮跟紅土這樣的狀況嗎，側翼護航的時候不要太過分。

新竹市立棒球場經12億元重建，卻瑕疵層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄在比賽中撲飛接球造成肩膀挫傷，恐需開刀治療，本季恐報銷，而前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅致電道歉，並承諾願意負擔手術及復健等醫療費用。

高虹安27日接受前高雄新聞局長王淺秋專訪時，聽聞王詢問有關林智堅向林哲瑄致歉，並願賠償醫藥費一事，數次搖頭。高虹安表示，昨天聽到這消息，所有球迷都炸鍋，林智堅說要負擔醫藥費，但今年是林哲瑄合約年，如果報銷，對林哲瑄影響多大。

高虹安說，這球場是用納稅錢建出來的，結果卻傷害了運動國手，這會讓人覺得公共建設為什麼如此「落漆」。新竹市花12億元蓋出一個千瘡百孔的球場，經費比新建的球場更高，既然花這些錢，就要把事情做好。

高虹安表示，「你說你沒驗收完成」，到底是誰這麼大膽，就請總統蔡英文跟中職會長蔡其昌來開幕，還讓球員在沒驗收的球場飛撲接球？是誰有這麼大膽子？難道是代理市長嗎？開幕戰站在蔡英文旁邊的是林智堅，而站在林智堅旁邊的是民進黨新竹市長參選人、前新竹市副市長沈慧虹，兩人辭職之後回來參加開幕賽，為了是什麼，大家都很清楚。

高虹安指出，新竹市立棒球場被列出20、30項缺失，檢調若沒有針對這案好好檢討，未來怎麼讓國人相信司法跟公共建設驗收過程是正確的。

高宏安又指，如果代理市長說驗收完成，那一定有行政怠惰、驗收疏失，搞不好官商勾結；若說驗收沒完成，那人家會說問題在於沒驗好，目前檢調的方向就是朝過程中有無違反採購程序，但如果說驗收完成，那問題搞不好更大條，所以不管選哪個都死，跟林智堅碩士論文的問題一樣，一定會有人有問題，只是孰輕孰重的問題。

對於王浩宇說味全龍球團一直參與球場的規劃、設計、驗收與改善，並指很多事都是味全龍建議，高虹安表示，賴給球團真的滿趣味的，其實6月中到6月底間，包括她在內的委員都有接到對於新竹棒球場的陳情，很多球團內的人對於棒球場22日開打，自己也會擔心，而當時就有新聞報導味全龍總教練葉君璋說，現在這球場是有安全疑慮，所以委員們才安排會勘棒球場；結果經會勘後發現缺失很多項，但卻被沈慧虹說這些對球場的批評，都是選舉抹黑

高虹安說，這段過程中，球團只要是在媒體上的發言，表現出來的態度，是希望球場應該要蓋的更好可以看到，你怎麼會覺得是球團要這樣做？側翼或一些媒體人說是球團要求，但請問味全龍會要求女廁的門裝反嗎？味全龍會希望球迷被鐵片割傷流血嗎？味全龍也不希望草皮跟紅土這樣的狀況。

高虹安強調，沒有一個球團、球隊會希望發生這種事，所以在護航的時候不要太過分。