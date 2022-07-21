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戲水斷指童現況曝！撿回接上仍發黑　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

▲2歲童遊樂園玩水遭斷指　「兇手」跑了！媽PO網要找人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2歲小男童疑似被遊樂園的戲水區的戲水設施「手壓抽水機」(紅框)壓斷，但肇事小朋友家長卻在事發後快速帶著孩子逃離現場，讓家長寒心。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一間遊樂園區的戲水池發生小男童疑似遭戲水設施「汲水器」」夾斷指意外，2歲小男童血濺當場、大哭找媽媽，媽媽抱著小女兒，和爸爸手忙腳亂叫救護車、加壓止血、找斷指，更令人家長傻眼的是，有目擊者看不下去質疑肇事童家長「怎麼不過去幫忙」，但對方聽耳不聞，「媽媽帶著三個小朋友快速離開」。

受傷的男童目前仍在醫院治療，媽媽表示，孩子手術狀況不錯，但是接回的斷指還是發黑，後續要觀察，若是持續發黑、壞死，就要做最壞的打算，截肢。

媽媽回想起當時的情況，和老公帶著2歲半的兒子、6個月女兒到小叮噹遊樂區的戲水區玩，當時自己抱著小女兒在岸邊看，老公則帶著兒子在打水區玩水，期間老公轉頭放個東西，短短幾秒鐘突然聽到兒子大哭喊媽媽。

▲2歲童遊樂園玩水遭斷指　「兇手」跑了！媽PO網要找人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男童媽媽說，直到救護車抵達現場時，一旁的民眾才告訴她，闖禍的孩子早被家長帶走了。

她抱著小女兒和老公急忙過去，看見兒子右手無名指消失了一個指節，並不斷湧出鮮血，夫妻兩人抱著小的、哄著大的，還要趕快加壓止血、找斷指，手忙腳亂，還好一旁的民眾熱心幫忙，並趕快通知園方。

更令她生氣的是，明明有目擊者出聲，指責對方「怎麼不過去幫忙」，但遭對方忽視，帶著三個孩子快速離開現場。媽媽說，當下她以為闖禍的孩子與家長也留在現場幫忙，結果到了救護車抵達現場，目擊者才告訴她「對方離開了」。

▲2歲童戲水遭斷指掉地！媽怒PO網揪「落跑肇事者」　警方出手了。（圖／讀者提供）
▲男童手術接回斷指，但是傷肢仍有發黑情況，後續還要繼續觀察。（圖／家長提供）

男童母親說，自己最生氣的是對方的逃避的態度，她確認對方家長有看到兒子因斷指爆血而大哭的畫面，但是對方卻悶不吭聲，趁亂把小朋友帶了就跑，真的很過分，因此除了上網尋求熱心網友提供證據外，也到派出所報案提告。

目前業者已將相關監視畫面提供給男童家長指認，警方說，後續也會一一通知相關民眾前往說明釐清。

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