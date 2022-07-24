無經驗卻得標新竹球場！　他曝「狂包市府工程」還有限制性招標

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場才開幕就接連爆出場地缺失、安全疑慮，兩場比賽已經有三位選手因此受傷，斥資12億元改建的棒球場重啟後根本負評如潮，就連球員工會都看不下去，發文呼籲「暫時停賽，安全優先」。新竹市長參選人林耕仁今表示，2017年林智堅市長參訪日本福岡巨蛋棒球場取經時，曾發下豪語要作為新竹棒球場重生的經驗，怎麼參觀的是福岡巨蛋，結果建出來的卻是「糟如古巴球場」的品質。



▲林耕仁說，林智堅2017年參觀日本福岡球場的時候發下豪語，結果新竹球場完工卻是「糟如古巴球場」。（圖／林耕仁競選團隊提供，下同）



林耕仁認為，新竹市府昨天說在比賽之前會把場地整理好，事實上就是敷衍質疑的聲音而已，一比賽球員就接連受傷。「至於關於新竹棒球場改建工程，大家可以去查看看，從編列7億的工程款，一直追加到近12億，花了那麼多錢卻有如此多的缺失，更何況新竹棒球場不是新建，而是改建，就是一台拼裝車的球場，花掉的錢卻比新蓋一座新球場還要貴」。

▲現任新竹市議員的林耕仁曾在議會質詢，負責球場監造廠商「艾奕康」根本無相關經驗卻遭市府護航，甚至「艾奕康」還不斷標下市府一些限制性招標標案。

林耕仁也提出質疑，過去在議會就特別注意到，負責新竹球場的整建工程的監造廠商「艾奕康」過去根本無球場、運動場館工程興建經驗，他曾透過議會質詢提出專業性不足的質疑，無奈遭市府護航說「資格沒有問題」，現在工程品質出狀況，他認為「落跑二人組」真的難辭其咎。

林耕仁再提出質疑，「艾奕康」公司陸續標下新竹市政府「全國水環境改善計畫」、「新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫」、「新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案」、「新竹市中正市場空間再利用之整體規劃與招商作業委託技術服務案」等工程，但有些案子還是「限制性招標」，不禁令人驚訝真的這麼厲害？

林耕仁說，從棒球場做到水環境，還有市場規劃，新竹市政府為何如此認可「艾奕康」？還記得2017年時林智堅前市長到日本福岡巨蛋棒球場參觀取經，發豪語要作為新竹棒球場重生的經驗，怎麼參觀的是福岡巨蛋，建出來的是「古巴球場」？

林耕仁認為，新竹棒球場改建案的諸多爭議，不是找蔡總統來開球曝光，然後林智堅、沈慧虹「落跑二人組」喊個棒球場強勢回歸就可以掩蓋「金玉其外 敗絮其中」的真相。

▲▼林耕仁認為，新竹棒球場改建工程從編列7億一直追加到近12億，花了那麼多錢卻有如此多的缺失，更何況新竹棒球場不是新建，而是改建，就是一台拼裝車的球場，花掉的錢卻比新蓋一座新球場還要貴。

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