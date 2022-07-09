鄰居：陌生人常進出你家　他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空

▲新竹縣警近日偵破一起大批古董竊盜案，成功追回佛神像、工藝品及等精品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局上月獲報，新豐一處倉庫內有大批木雕、工藝品遭盜竊。警察局刑警大隊與少年警察隊昨(7)日至鎖定犯嫌住處執行搜索，同時兵分二路至新竹新豐鄉及宜蘭縣五結鄉扣取證物，共查扣茶壺、木雕工藝品、陶瓷品、墨寶、檀木及檜木精品共計二百餘件，全案陳嫌等人依加重竊盜罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，本案被害人由熱心鄰居提醒，該倉庫近期經常有不明人士進出，被害人才發現有珍貴收藏品遭竊，其中包含茶壺、大型木雕、陶藝品、墨寶等二百餘件收藏工藝品，市值約二百多萬。

▲這間藏寶倉庫因處偏僻位置，平時幾乎無人出沒，反而成為竊賊洗劫的目標。

據了解，這間倉庫位處新豐某處較偏僻的位置，附近僅一戶鄰居，失主也很少過去，平日更無人看守，4名竊賊分3個晚上將倉庫全搬空，其中有少數幾件收藏品已變賣，而失主直到鄰居提醒，才知道自己被洗劫一空，火速報警，警方成立專案小組展開調查，迅速偵破，找回失竊寶物。

警方也提醒，偏僻處所的倉庫易為宵小行竊目標，務必提高警覺，讓歹徒無窺伺覬覦的機會，並呼籲民眾若發現可疑人士出沒可迅速撥打110報案。

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