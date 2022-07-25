「桃園新選風」酸林智堅看板遭撤喊告！廣告公司曝內幕：確實違約

▲「桃園新選風」在桃園市政府前大樓懸掛看板，結果10小時後就遭人撤下。（圖／翻攝自Facebook／毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術）

記者閔文昱／綜合報導

以無黨籍市議員及參選人為主的「桃園新選風」成員，23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛帆布廣告，大酸民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」抄襲爭議，不料卻遭廣告代理商、大樓管委會撤下。對此，當事廣告商負責人今將帆布歸還，並說明撤除廣告原因，表示會盡最大善意賠、補償。

根據《聯合新聞網》報導，廣告公司負責人王姓男子表示，簽約者是牛煦庭父親，當時僅知廣告是「政治文宣」，不清楚實際內容，後來基於住戶意見及商業考量，多次傳訊告知對方，並詢問能否更換內容，但都未得到回應，才會請廠商將廣告撤下。王男坦承，該作法確實違約，願意盡最大善意賠、補償。

▲桃園市議員牛煦庭。（圖／翻攝自Facebook／牛煦庭：全球視野、在地關懷）

報導指出，桃園市議員牛煦庭回應，當天上午11點48分就有在通話中明確告知廠商不同意拆除，結果廠商從中午到傍晚5點多之間連續傳了多則訊息，聲稱許多公司商辦老闆擔心有政治激進分子到大樓鬧事，因此雙方都還未討論協調，就將廣告逕自拆除，認為廠商說法根本是避重就輕。

據了解，「桃園新選風」成員23日在桃園市政府前大樓牆面懸掛「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包基層扛！」的21字大看板，結果不到10小時就被撤下。為此，桃園新選風成員中壢區市議員參選人毛嘉慶23日晚間至中路派出所報案，並提告竊盜、侵占罪嫌，桃園新選風25日也召開記者會，除痛批廣告商行為，也呼籲民眾一同響應。

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