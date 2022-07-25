　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

▲新竹棒球場牛棚區緊連民宅。（圖／富邦悍將提供）

▲新竹棒球場問題層出不窮。（圖／富邦悍將提供）

記者杜冠霖／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場日前風光啟用，沒想到問題一籮筐，不僅看臺牆壁過高、廁所門裝反，甚至造成球員受傷，竹市政府25日坦言因趕工造成球場養護、工程細節不足，球場目前也尚在驗收中。對此，立委高虹安批評，明明尚未驗收完成，卻急著舉辦比賽，「完全無法接受新竹市政府拿球員跟球迷的身體來驗收！」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉，但仍難平各界罵聲。

高虹安批評，林智堅和沈慧虹津津樂道的棒球場改建政績，竟然是在趕工、急就章下完成。更誇張的是，明明尚未驗收完成，卻急著舉辦比賽，邀請總統和黨內大咖來「作秀」，絲毫不顧球員安全，也不重視球迷的觀賽體驗，甚至還有球迷陳情，貼出被外露的鐵絲割傷的照片，完全無法接受新竹市政府拿球員跟球迷的身體來驗收。

高虹安指出，新竹市的半導體業無塵室能夠達到世界標準，台積電等廠商的晶片可以做到全世界客戶都滿意的規格，傳統產業無論是玻璃、貢丸都競競業業、認真看待自己交出去的每一件產品，「為什麼我們新竹市的公共工程會做出這種千瘡百孔、被球員球迷退貨的棒球場？」

高虹安表示，剛開幕就停賽，台灣球場不夠格的消息傳遍世界，也會連帶影響國際賽事來台舉辦的意願。這是一個要跟國際接軌的新竹市該有的樣子嗎？在此請問沈慧虹，口口聲聲說「讓專業的來」，難道趕工、忽視細節、急就章作秀，「不顧球員與球迷風險，花錢找網紅業配，替未驗收完成的球場擦脂抹粉，就是妳口中的專業嗎？」

高虹安指出，新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證沈慧虹的行政能力和執行品質。新竹市民應該能夠很清楚做出判斷，新竹棒球場改建推手沈慧虹，有沒有能力作為下任市長。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
林志穎「還有些問題」ICU觀察中！　院長最新回應
快訊／全家開出1張千萬發票！　中獎4消費門市曝光
快訊／安倍妻出車禍！　高速公路遭追撞
他爆新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億
一週四次被榨乾？小班蜜月途中「累到睡翻」　珍妮佛吻醒他繼續來
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
順澤宮神帽7度發威！　伊登再奪冠：比賽沒戴就輸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億」

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

議會出現3具殭屍！議員盼「地獄展」移師台北　北美館：得先還法國

林佳龍臨時更改行程出席便當會　蘇貞昌非常高興：表達重視跟誠意

南投綠營今誓師大會　賴清德、陳時中獻聲勉蔡培慧全面勝選

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

新竹棒球場還沒驗收先開打　時力批把球員當場地測試員

花蓮國有農地遭不當掩埋廚餘　監委批嚴重影響環境生態要查

侯友宜「看不見的政績」曝光　喊話：新北要拚到全國第一

諷蔡政府？柯文哲：防空演習須落實　絕非只喊「抗中保台」就可解決

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億」

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

議會出現3具殭屍！議員盼「地獄展」移師台北　北美館：得先還法國

林佳龍臨時更改行程出席便當會　蘇貞昌非常高興：表達重視跟誠意

南投綠營今誓師大會　賴清德、陳時中獻聲勉蔡培慧全面勝選

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

新竹棒球場還沒驗收先開打　時力批把球員當場地測試員

花蓮國有農地遭不當掩埋廚餘　監委批嚴重影響環境生態要查

侯友宜「看不見的政績」曝光　喊話：新北要拚到全國第一

諷蔡政府？柯文哲：防空演習須落實　絕非只喊「抗中保台」就可解決

蜜餞控請收下！桃園「楊桃冰」老店重溫兒時回憶　酸甜消暑又開胃

日幣狂貶卻花不到？他教1招訂日貨　電鍋直送台灣「省6千變半價」

遭瘋邦怒斥小丑　羅伯斯戴上「小丑鼻」回應

房子越住越窮？簡易5招化解「爛風水」　不用搬家重新裝修

林志穎「還有些問題」ICU觀察中！傳明後天手術　院長回應曝

主管幫介紹對象！女生狂問「1件事」　他爆氣嗆：吃相難看

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

「水行俠」傑森摩莫亞爆車禍！重機鬼切被撞飛　駕駛摔落擋風玻璃

黃金鼠逃家鑽進寶特瓶「卡住了」　飼主傻眼只好「剪瓶救」

馬斯克反擊「睡了好友妻」　加碼自爆：很久沒啪啪了！

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

政治熱門新聞

7縣市13:30萬安演習　拒配合可罰15萬

廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了：跟檢察官說明吧

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

藍營批林智堅記者會提油救火　律師秀一「鐵證」：別再跳針了！

LIVE／萬安演習登場　北市採離車疏散

新竹棒球場被罵爆　他：林智堅會害死一人

有人喊「換掉林智堅」　王浩宇再挺：平常有那麼多人關心棒球？

民調再回溫！蔡英文滿意度56.2%　他傻眼：匪夷所思

林昶佐自曝曾遭父親長期家暴　雙手、腹部、頭部都是傷疤

花了12億的新竹棒球場被罵翻　王浩宇：很多事是味全龍建議的

修國父遺像要花百萬　綠委建議直接收起來

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

民進黨內有人要挑戰林智堅？　前綠委揭內幕

ET民調／陳其邁支持度55.6%、施政滿意65.6%　領先柯志恩達29%

更多熱門

相關新聞

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　標案金額3.5億膨漲至12億

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　標案金額3.5億膨漲至12億

針對新竹棒球場負評如潮，國民黨桃園市議員參選人凌濤今（25）日加碼踢爆，該球場還有兩大疑點，包括標案金額從3.5億膨漲到12億、評選會議決策，因此呼籲民進黨桃園市長參選人林智堅及新竹市長沈慧虹暫停選舉，先對外說明。

林佳龍臨時出席便當會　蘇貞昌稱非常高興

林佳龍臨時出席便當會　蘇貞昌稱非常高興

棒球場未驗收先開打　時力批球員當測試員

棒球場未驗收先開打　時力批球員當測試員

論文案、新竹棒球場連環燒！　他指林智堅惹怒2族群：敗象已露

論文案、新竹棒球場連環燒！　他指林智堅惹怒2族群：敗象已露

民調落後陳其邁29%　柯志恩回應了

民調落後陳其邁29%　柯志恩回應了

關鍵字：

林智堅高虹安2022九合一大選新竹棒球場2022新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面