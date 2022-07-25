新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

▲新竹棒球場問題層出不窮。（圖／富邦悍將提供）



記者杜冠霖／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場日前風光啟用，沒想到問題一籮筐，不僅看臺牆壁過高、廁所門裝反，甚至造成球員受傷，竹市政府25日坦言因趕工造成球場養護、工程細節不足，球場目前也尚在驗收中。對此，立委高虹安批評，明明尚未驗收完成，卻急著舉辦比賽，「完全無法接受新竹市政府拿球員跟球迷的身體來驗收！」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉，但仍難平各界罵聲。

高虹安批評，林智堅和沈慧虹津津樂道的棒球場改建政績，竟然是在趕工、急就章下完成。更誇張的是，明明尚未驗收完成，卻急著舉辦比賽，邀請總統和黨內大咖來「作秀」，絲毫不顧球員安全，也不重視球迷的觀賽體驗，甚至還有球迷陳情，貼出被外露的鐵絲割傷的照片，完全無法接受新竹市政府拿球員跟球迷的身體來驗收。

高虹安指出，新竹市的半導體業無塵室能夠達到世界標準，台積電等廠商的晶片可以做到全世界客戶都滿意的規格，傳統產業無論是玻璃、貢丸都競競業業、認真看待自己交出去的每一件產品，「為什麼我們新竹市的公共工程會做出這種千瘡百孔、被球員球迷退貨的棒球場？」

高虹安表示，剛開幕就停賽，台灣球場不夠格的消息傳遍世界，也會連帶影響國際賽事來台舉辦的意願。這是一個要跟國際接軌的新竹市該有的樣子嗎？在此請問沈慧虹，口口聲聲說「讓專業的來」，難道趕工、忽視細節、急就章作秀，「不顧球員與球迷風險，花錢找網紅業配，替未驗收完成的球場擦脂抹粉，就是妳口中的專業嗎？」

高虹安指出，新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證沈慧虹的行政能力和執行品質。新竹市民應該能夠很清楚做出判斷，新竹棒球場改建推手沈慧虹，有沒有能力作為下任市長。