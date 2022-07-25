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新竹棒球場還沒驗收先開打　時力批把球員當場地測試員

▲▼立委邱顯智召開「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」記者會 新竹棒球場問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智召開「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新竹市立棒球場斥資12億元重建，中職重返新竹、啟用以來卻飽受批評，時代力量新竹市議員林彥甫25日批評，新竹市立棒球場未驗收先開打，等於是把球員當場地測試員，罔顧球員安全，前新竹市長林智堅長期藐視議會監督，沒有外界壓力有恃無恐。

中華職棒大聯盟睽違6年重回新竹，味全龍隊下半季首場比賽安排在整建過後的新竹市立棒球場舉行，場館卻接連傳出球員受傷、民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題，引來社會批評。

時代力量立委邱顯智上午在立法院召開「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」記者會，邀請時代力量新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷、時代力量新竹市議員參選人陳鶴文等人出席。

邱顯智表示，新竹市立棒球場原本的決標金額高達8億2500萬，後來又歷經2次契約變更，最後金額追加到12億，卻被發現還沒完工驗收就倉促啟用，不僅有像是女廁門鎖裝在外面的低級瑕疵，還有外野區碎石造成球員受傷的嚴重問題。

邱顯智認為，公共工程是很大的項目，難免有所缺失，但是問題在於這個案子不只是個案品質低落的問題，也反映出公共工程長期和使用者需求具有落差，還有工程規劃不當、大幅變更契約追加預算，以及為了收割政績趕著完工，甚至還沒蓋好就急著先行使用的陋習。　

林彥甫說明，自己在今年曾經提出要求進場會勘，但是新竹市政府都以工程尚在進行中，不願意讓議員進場查看，甚至還放任自己人馬在網路上攻擊，質疑議員沒專業、沒進過幾個台灣球場。

林彥甫也說，經過他跟負責工程的市府工務處確認，球場在比賽開打前沒有完成驗收，場地維管因為比賽先交由龍來公司處理，「未驗收先開打，等於是把球員當場地測試員，罔顧球員安全」，果然在2天內就讓5名球員受傷，並且在球員工會的訴求下，只好被迫緊急延賽。

林彥甫批評，林智堅長期藐視議會監督，這次外表光鮮亮麗的棒球場有嚴重場地缺失，只是林智堅執政中的一個案例。

時代力量立委王婉諭則指出，其實在工程界常有「剪綵文化」犧牲公共工程品質的質疑，特別是為了配合首長的政績需要而強行趕工，除了造成工期不足，更讓三級品管制度因此形同虛設。

王婉諭質疑，新竹市政府是為了讓「前市長」或「前副市長」的選舉可以多一些政績，所以才趕著使用，根本沒有足夠的工程和驗收時間，造成連驗收都來不及就要先行使用，都需要仔細檢視。

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