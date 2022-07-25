民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查





▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對桃園市長擬參選人林智堅論文抄襲爭議，民進黨要求台大社科院長蘇宏達迴避一事，國民黨文傳會副主委林家興今（25）日質疑綠營以政治力干預學校審查。

林家興指出，以獨立客觀角度觀察林智堅論文爭議，林智堅及余正煌兩人論文連錯字都一樣，就連民進黨大佬林濁水都質疑「錯字是誰的原創？」難道這不是「醜聞」而是「美事」？民進黨竟開記者會對蘇宏達抹上政治色彩，要求迴避。林呼籲，台灣大學與中華大學都應該基於大學自治、學術自由的精神，不畏強權壓力，公平公正進行調查，並盡速公布審查結果，以維學術聲譽。

林家興表示，根據《中華民國憲法》及《大學法》規範講學自由與大學自治，林智堅論文抄襲疑雲，在台灣大學與中華大學皆已接受檢舉並進入調查程序，相信審定委員皆會經兩校頒布之程序，以客觀與公正的方式進行。民進黨立委鄭運鵬及律師黃帝穎在今日記者會中，竟以台大社科院長蘇宏達個人之政治傾向不符己意就要求迴避，這不但並不符合台大校內相關要點規範，更是對審定委員會之人員組成進行政治審查。

林家興指出，學術標準無關藍綠，就連當年著名的反服貿學者、台大經濟系鄭秀玲教授都已經對林智堅論文提出嚴謹的質疑，民進黨竟還以蘇宏達愛發表言論，「反對民進黨，支持國民黨」為由，要求蘇宏達迴避，這不僅前所未聞，更是繼「卡管」案之後再度公然試圖干預大學自治。

林家興指出，民進黨在學術倫理審定前，就將藍綠大帽子戴在審定委員會之上，以政治鬥爭手法干預大學自治領域，難道是為了林智堅若遭判定學術抄襲而提前「鋪哏」？「要未審先判別人的未審先判」，不覺得荒謬可笑嗎？學術倫理與藍綠無涉，實際上無論政治傾向是否偏向特定政黨，都已有不分黨派的學者、政治人物針對林智堅論文案提出質疑，難道這種質疑都是「偏頗」？

林家興強調，國民黨堅定捍衛學術自由，聲援台灣大學與中華大學的獨立自主調查，呼籲兩校都應不畏當權者之政治打壓，秉持客觀與公平之審定程序，維護台灣高等教育的學術聲譽。