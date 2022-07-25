　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對桃園市長擬參選人林智堅論文抄襲爭議，民進黨要求台大社科院長蘇宏達迴避一事，國民黨文傳會副主委林家興今（25）日質疑綠營以政治力干預學校審查。

林家興指出，以獨立客觀角度觀察林智堅論文爭議，林智堅及余正煌兩人論文連錯字都一樣，就連民進黨大佬林濁水都質疑「錯字是誰的原創？」難道這不是「醜聞」而是「美事」？民進黨竟開記者會對蘇宏達抹上政治色彩，要求迴避。林呼籲，台灣大學與中華大學都應該基於大學自治、學術自由的精神，不畏強權壓力，公平公正進行調查，並盡速公布審查結果，以維學術聲譽。

林家興表示，根據《中華民國憲法》及《大學法》規範講學自由與大學自治，林智堅論文抄襲疑雲，在台灣大學與中華大學皆已接受檢舉並進入調查程序，相信審定委員皆會經兩校頒布之程序，以客觀與公正的方式進行。民進黨立委鄭運鵬及律師黃帝穎在今日記者會中，竟以台大社科院長蘇宏達個人之政治傾向不符己意就要求迴避，這不但並不符合台大校內相關要點規範，更是對審定委員會之人員組成進行政治審查。

林家興指出，學術標準無關藍綠，就連當年著名的反服貿學者、台大經濟系鄭秀玲教授都已經對林智堅論文提出嚴謹的質疑，民進黨竟還以蘇宏達愛發表言論，「反對民進黨，支持國民黨」為由，要求蘇宏達迴避，這不僅前所未聞，更是繼「卡管」案之後再度公然試圖干預大學自治。

林家興指出，民進黨在學術倫理審定前，就將藍綠大帽子戴在審定委員會之上，以政治鬥爭手法干預大學自治領域，難道是為了林智堅若遭判定學術抄襲而提前「鋪哏」？「要未審先判別人的未審先判」，不覺得荒謬可笑嗎？學術倫理與藍綠無涉，實際上無論政治傾向是否偏向特定政黨，都已有不分黨派的學者、政治人物針對林智堅論文案提出質疑，難道這種質疑都是「偏頗」？

林家興強調，國民黨堅定捍衛學術自由，聲援台灣大學與中華大學的獨立自主調查，呼籲兩校都應不畏當權者之政治打壓，秉持客觀與公平之審定程序，維護台灣高等教育的學術聲譽。

 

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

蔣萬安公布競選團隊陣容　陳時中酸：他應該要加快腳步

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億」

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

議會出現3具殭屍！議員盼「地獄展」移師台北　北美館：得先還法國

林佳龍臨時更改行程出席便當會　蘇貞昌非常高興：表達重視跟誠意

南投綠營今誓師大會　賴清德、陳時中獻聲勉蔡培慧全面勝選

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

新竹棒球場還沒驗收先開打　時力批把球員當場地測試員

花蓮國有農地遭不當掩埋廚餘　監委批嚴重影響環境生態要查

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

蔣萬安公布競選團隊陣容　陳時中酸：他應該要加快腳步

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億」

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

議會出現3具殭屍！議員盼「地獄展」移師台北　北美館：得先還法國

林佳龍臨時更改行程出席便當會　蘇貞昌非常高興：表達重視跟誠意

南投綠營今誓師大會　賴清德、陳時中獻聲勉蔡培慧全面勝選

裴洛西、蓬佩奧一起訪台？　學者認機會不大：訪問成果要算誰頭上

新竹棒球場還沒驗收先開打　時力批把球員當場地測試員

花蓮國有農地遭不當掩埋廚餘　監委批嚴重影響環境生態要查

百萬辣模胸前挖大U搭南韓地鐵！　東西半球炸出…邪惡視角老司機看傻

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了：跟檢察官說明吧

7縣市13:30萬安演習　拒配合可罰15萬

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

新竹棒球場被罵爆　他：林智堅會害死一人

藍營批林智堅記者會提油救火　律師秀一「鐵證」：別再跳針了！

LIVE／萬安演習登場　北市採離車疏散

有人喊「換掉林智堅」　王浩宇再挺：平常有那麼多人關心棒球？

民調再回溫！蔡英文滿意度56.2%　他傻眼：匪夷所思

林昶佐自曝曾遭父親長期家暴　雙手、腹部、頭部都是傷疤

他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　標案金額3.5億膨漲至12億

花了12億的新竹棒球場被罵翻　王浩宇：很多事是味全龍建議的

修國父遺像要花百萬　綠委建議直接收起來

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

民進黨內有人要挑戰林智堅？　前綠委揭內幕

更多熱門

相關新聞

蔣萬安公布團隊陣容　陳時中：他要加快腳步

蔣萬安公布團隊陣容　陳時中：他要加快腳步

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊新人事，民進黨台北市長參選人陳時中回應，蔣萬安應該要更加快腳步，競選團隊的組成代表候選人的意思，「相關協助我們競總的人，相對地社會認同比較高」。

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

新竹棒球場趕著辦比賽　高虹安：無法接受用球員跟球迷的身體驗收！

林佳龍臨時出席便當會　蘇貞昌稱非常高興

林佳龍臨時出席便當會　蘇貞昌稱非常高興

棒球場未驗收先開打　時力批球員當測試員

棒球場未驗收先開打　時力批球員當測試員

侯友宜「看不見的政績」曝光　喊話：新北要拚到全國第一

侯友宜「看不見的政績」曝光　喊話：新北要拚到全國第一

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長論文抄襲林智堅台大

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面