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論文案、新竹棒球場連環燒！　他指林智堅惹怒2族群：敗象已露

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／綜合報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文涉嫌抄襲，時任新竹市長期間負責的新竹棒球場改建也問題不斷，對此，媒體人黃暐瀚表示，年輕人氣論文、年長的罵球場，「不分年齡地對小智，頻頻搖頭。林智堅引發眾怒，一次惹毛全年齡族群，敗象已露。」

在論文案澄清記者會中，根據林智堅提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

而對於狀況不斷的新竹棒球場，林智堅則坦言有疏失，並且會扛下責任，竹市府25日則召開記者會說明，代理市長陳章賢表示昨已成立改善小組，先針對大缺失進行改正，後續會持續逐步改善球場，包括外野碎石、紅土鬆軟、排水溝、打擊視覺區不佳、座位區顏色等問題做改善。

對於連番爭議，黃暐瀚表示，便當吃到「雙主菜」，可能開心；選舉選到「雙主菜」，廁所哭暈。論文、球場「雙主菜」天天上桌，前兩天還有桃園「酸林」廣告，被業主「違約」強硬下架，讓人驚訝，現在桃園是沒有言論自由了嗎？林智堅跨區桃園選市長，越選頭越痛，敗象已露。

對於論文記者會，黃暐瀚指出，假日大陣仗開了論文說明記者會，林智堅先「動之以情」17分鐘，後續解釋「細節」講解「時間軸」的部分，換民進黨立委鄭運鵬拿「指揮棒」，起身上台解釋33分鐘，「最失敗的，就是這個環節。」

黃暐瀚表示，論文的撰寫者，人就坐在現場，解釋論文絕無抄襲，卻由「他人」說明？這是哪招，「林智堅該找的人，不是鄭運鵬，而是余正煌，誰抄誰？當場明白。」

對於新竹棒球場問題不斷，黃暐瀚也指出，新竹球場開打之後問題一籮筐，大師兄休息區摔倒、林哲瑄外野飛撲美技，卻因為草皮傷左肩，差點退休，花費12億的新竹球場，總統、會長、前市長、前副市長都來同慶，「結果場地傷害球員、地板反光條貼錯邊，樓梯鐵鏽、連廁所的門閂，都裝錯邊。」

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