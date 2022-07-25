他爆料新竹棒球場評選會重大缺失　「標案金額3.5億膨漲至12億」

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹棒球場負評如潮，國民黨桃園市議員參選人凌濤今（25）日加碼踢爆，該球場還有兩大疑點，包括標案金額從3.5億膨漲到12億、評選會議決策，因此呼籲民進黨桃園市長參選人林智堅及新竹市長沈慧虹暫停選舉，先對外說明。

凌濤指出，2016年12月的資料，新竹市立棒球場興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，公告內容記載，建造費用就是3.5億。2017年2月15日，林智堅宣布北上爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，將進行棒球場的大規模拆除、重建，總經費5億元。

凌濤表示，隔年2月22日林智堅在臉書上PO文，總經費7億的「新竹市棒球場拆除重建計畫」。短短7天，預算在臉書宣布後就增加兩億。同年4月6日蔡英文視察新竹棒球場新建工程，宣布花8億興建，因此又在45天再度增加1億資金。2019年1月10日，新竹市政府以最有利標決標，當時標案金額為8億2541萬。直到2022年1月18日新竹市政府以限制性招標，再增加至2億5763萬，6個月後，加上其他周邊標案，總經費就達到近12億。

對此，凌濤指出，新竹棒球場標案金額從一開始3.5億，一路到12億。其中每一次經費增加完全沒有說明。有兩種可能性：一、代表標案內容一開始設定3.5億就不符合棒球場興建目標。二、過程中持續地膨脹經費，只是在浪費人民納稅錢，「有沒有誰在過程上下其手？」無論何者都代表林智堅作為新竹市長，公共工程的管理品質是完全不及格。

除此之外，凌濤再提出第二個疑點，「評選會議決策幾乎都是『自己人』？」新竹棒球場在2016年11月7日正式對外公開招標，而後由艾奕康工程顧問公司獲得興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案。然而前一年2015年1月6日艾奕康才被南檢起訴豆腐渣工程，理由是「省下工程地質勘驗檢測費，錯誤設計而導致工程單位施工不當，監工人員也包庇施工廠商的級配不紮實，才造成疏洪道崩塌。」

凌濤踢爆，隔年2016年12月19日，艾奕康就獲選新竹市棒球場標案。難道評選委員會不知道該場前一年被南檢起訴，有重大公共工程違失嗎？且11個評審委員當中，六位外部委員中就有半數沒出席，其他五個不是市府的參議就是處長，等於新竹市政府的想法在評選會議上佔多數。因此，凌濤認為林智堅、沈慧虹應立即暫停選舉，釐清這些疑點，對全國民眾交代。