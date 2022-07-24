快訊／新竹棒球場砸12億負評如潮　林智堅：所有責難到我身上為止

記者林銘翰／台北報導

新竹市立棒球場斥資12億元重建，中職重返新竹、啟用以來卻飽受批評，前新竹市長林智堅24日表示，新竹市政府希望提供球員安全的環境、球迷舒適的環境，他看到很多人在指責新竹市政府，但是過程中每個人都非常努力，「我希望所有責難到我身上」。

中華職棒大聯盟睽違6年重回新竹，味全龍隊下半季首場比賽安排在整建過後的新竹市立棒球場舉行，場館卻接連傳出球員受傷、民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題，引來社會批評。

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅上午在民進黨中央黨部召開「說明碩士論文」記者會，包括民進黨立委鄭運鵬、林智堅委任律師黃帝穎等人都將共同出席。

林智堅會後受訪時表示，自己昨天在臉書寫下「責任由我一肩扛起」，原因是當初棒球場的努力興建，就是希望提供球員安全的環境、球迷舒適的環境，但是在開賽兩天的時間，有很多球員在球場受傷，當然引來很多球員及球迷的意見。

林智堅也說，他看到很多人在指責新竹市政府，但是在過程中每個人都非常努力，「我希望所有責難到我身上」，因為自己已經辭掉市長工作，現在能做的就是協調中華職棒跟新竹市政府及球團。

林智堅認為，現在大家關心讓球員在球場上的安全，所以昨天晚上在他的協調之下，包括中華職棒、球團及新竹市政府以經有初步共識，就是把球場的環境再做細節的改善，這是最重要的事。