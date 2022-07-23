落跑市長＋論文門難過關？　朱立倫轟林智堅「台灣之恥」從頭抄到尾

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，國民黨主席朱立倫23日參加「團結一心、重返執政！新竹市長林耕仁、市議員、里長提名介紹會」時痛批，林智堅論文從頭抄到尾，兩本論文連錯字都一樣，任何小學生看一下就知道什麼是抄襲，更狠酸他是「台灣之恥」。

針對林智堅最近的論文門事件，朱立倫直指「市長候選人品德最重要」，然而林智堅論文從頭抄到尾，兩本論文連錯字都一樣，任何小學生看一下就知道什麼是抄襲，砲轟林是「台灣之恥」。

朱立倫認為，民主要有是非，社會要有基本的道德觀念，錯就是錯、抄就是抄，若蔡英文總統宣布通通可以抄，那台灣就是改寫世界的標準，大家當然沒話講，但接下來教小孩也都不用教了，教育也跟著結束了。

朱立倫指出，林智堅辭去新竹市長一職，赴桃園參選市長，是台灣地方自治史上空前未有的情況。雖然自己與賴清德、蘇貞昌皆曾提早離開崗位，可情況並不相同。他說，如果林智堅提早離開新竹，是為了全國救災而去中央擔任院長、副院長或重要部會首長，新竹市民一定會以此為榮。例如自己任職桃園縣長時，碰到八八風災、H1N1，身為桃園最模範的指揮官前進中央成為全國指揮官，擔任行政院副院長，半年內完成救災、消滅疫情，獲最高獎章。

「今天現任市長不理新竹市，辭職去愛桃園市。」朱立倫痛批，對桃園市民而言，要愛桃園可以，但不能不顧工作、放棄新竹市民。不僅市長辭職、副市長也辭職，如果可以這樣，那以後所有人都可以選完做一半就走，相信這樣的事人民絕對難以接受。