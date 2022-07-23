稱新北不要「警察市長」挨批職業歧視　林佳龍競辦：絕無不敬

▲林佳龍、吳秉叡、張宏陸頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍23日上午前往新北市泰山區頂泰山巖參拜時表示，新北市需要一位可以做好建設的「交通市長」，不要只會到處巡邏的「警察市長」，對此，新北市議員葉元之批評，這句話有嚴重的職業歧視，好像當過交通部長的就比較高尚，而警察就只會做做樣子。不過林佳龍競辦則回應，絕無對警察不敬，重點是要新北發展交通建設。

林佳龍到頂泰山巖參拜，代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌贈匾。致詞時林佳龍說，泰山地名源自於「頂泰山巖」，要「飲水思源」從這裡出發，祈求市民平安、順利勝選，更稱自己是母雞帶小雞，讓小雞一起來當選，新北要一個可以做好建設的「交通市長」，而不要只會到處巡巡看看的「警察市長」。

新北市議員葉元之23日在臉書上發文痛批，林佳龍這句話透露出嚴重的職業歧視，好像當過交通部長的就比較高尚，而警察就只會做做樣子，簡直看不起新北市近8000位基層員警的努力，難怪他在做台中市長時，台中重大治安事件那麼多，屢屢傳出重大槍擊案。

提及交通，葉元之說，林佳龍可能忘記自己因改革台鐵不力被迫下台，去年4月2日發生太魯閣案，49人不幸罹難、213人輕重傷，狠嗆林佳龍「還好意思提自己是『交通市長』，是要提醒大家他之前做的有多爛嗎？」

葉元之補充，林佳龍擔任台中市長時因為沒有翻新台中，輸了盧秀燕21萬票，不敢回去再選；擔任交通部長時也沒有翻新交通部，更因台鐵案而下台。他開嗆，林佳龍不了解新北市這幾年的改變，為了選戰喊出「新北大翻新」的口號，這已讓新北市基層員工忿忿不平，認為他抹煞大家的努力，這樣的參選人好意思把「翻新」掛在嘴上？根本擺明騙票、打臉過去的自己。

葉元之強調，林佳龍來新北市就是選假的，選的是九合一後的行政院副院長，但為了表現給蔡英文看，一定會無所不用其極的造謠抹黑，「這樣的政客，有夠可惡。」

對此，林佳龍競辦發言人何博文則回應，林佳龍強調自己絕對不是否定警察對人民的貢獻 ，他的重點是要新北發展交通建設，希望葉元之不要在這種細節裡雞蛋挑骨頭。

何博文指出，林佳龍過去擔任交通部長時，任內有很多建設都與新北相關，也主導協調完成，盼未來能藉由他的專才，讓新北市交通建設銜接發揮到最好。